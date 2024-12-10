В Бийске мастер сделала неровный макияж губ и потеряла более 113 тыс. рублей

Горожанка отсудила деньги за некачественную услугу

10 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738499

Жительница Бийска подала в суд на мастера перманентного макияжа и выиграла более 113 тыс. рублей. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Известно, что горожанка пошла на перманентный макияж губ. После завершения работы она увидела асимметрию в линии контура, неравномерные прокраску и наполнение пигментом. Претензию женщина высказала мастеру.

"Мастер вину не признала, клиентка обратилась в суд с требованием взыскать с той стоимость некачественной услуги, стоимость необходимых услуг по устранению следов некачественного нанесения перманента, неустойку за отказ добровольного урегулирования требований потребителя и денежную компенсацию морального вреда", – уточнили в пресс-службе ведомства.

По решению суда исковые требования клиентки частично удовлетворены. С мастера перманентного макияжа взыскали более 113 тыс. рублей.