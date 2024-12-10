В Бийске мастер сделала неровный макияж губ и потеряла более 113 тыс. рублей
Горожанка отсудила деньги за некачественную услугу
10 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Жительница Бийска подала в суд на мастера перманентного макияжа и выиграла более 113 тыс. рублей. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Известно, что горожанка пошла на перманентный макияж губ. После завершения работы она увидела асимметрию в линии контура, неравномерные прокраску и наполнение пигментом. Претензию женщина высказала мастеру.
"Мастер вину не признала, клиентка обратилась в суд с требованием взыскать с той стоимость некачественной услуги, стоимость необходимых услуг по устранению следов некачественного нанесения перманента, неустойку за отказ добровольного урегулирования требований потребителя и денежную компенсацию морального вреда", – уточнили в пресс-службе ведомства.
По решению суда исковые требования клиентки частично удовлетворены. С мастера перманентного макияжа взыскали более 113 тыс. рублей.
13:42:59 10-12-2024
Может исходник был не очень?
12:49:46 28-12-2024
Гость (13:42:59 10-12-2024) Может исходник был не очень?... Конечно, там герпесом изъедена губа. А заживший вариант вообще отличный. Просто деньги содрала. А суд вообще не прав, без экспертизы выносить такое решение.