В Бийске 13-летний подросток получил ожоги при ремонте мотоцикла

При попытке завести байк произошел выброс пламени и начался пожар

24 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Бийске 13-летний школьник пострадал во время ремонта мотоцикла, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

"При попытке завести байк произошел выброс пламени, загорелись пластиковые элементы", – рассказали в ведомстве.

Прибывшие пожарные потушили огонь на площади около семи "квадратов". Медики осмотрели ребенка и диагностировали у него незначительные ожоги.

Госпитализация подростку не потребовалась.

В Алтайском крае 22 апреля в селе Табуны два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль и получили травмы.