В Бийске 15 пожарных тушили горящий частный дом

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования

20 марта 2025, 09:50, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Бийске произошел пожар в частном доме на улице Крестьянской 19 марта, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь прошелся по площади 40 квадратных метров и повредил обрешетку крыши, мебель и вещи хозяев.

На месте работали 15 человек личного состава на трех единицах техники.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

Всего за 19 марта в крае потушили четыре пожара, два из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.