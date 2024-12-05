На Алтае мальчик угнал машину, чтобы покататься и теперь он невыездной

В отношении подростка возбудили уголовное дело

05 декабря 2024, 13:05, ИА Амител

Фото: Александр Бендус / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 16-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в МВД Алтайского края.

24-летний горожанин оставил свой ВАЗ-2107 у частного дома знакомого, а на следующий день узнал, что машину угнали и бросили со сломанным двигателем в километре от места стоянки.

Владелец обратился к полицейским, которые в тот же день установили личность предполагаемого злоумышленника.

"Задержан 16-летний студент одного из колледжей Бийска. Молодой человек признался, что угнал отечественное авто с целью покататься", – рассказали в полиции.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.