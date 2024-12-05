НОВОСТИПроисшествия

На Алтае мальчик угнал машину, чтобы покататься и теперь он невыездной

В отношении подростка возбудили уголовное дело

05 декабря 2024, 13:05, ИА Амител

Фото: Александр Бендус / unsplash.com
Фото: Александр Бендус / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 16-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в МВД Алтайского края.

24-летний горожанин оставил свой ВАЗ-2107 у частного дома знакомого, а на следующий день узнал, что машину угнали и бросили со сломанным двигателем в километре от места стоянки.

Владелец обратился к полицейским, которые в тот же день установили личность предполагаемого злоумышленника.

"Задержан 16-летний студент одного из колледжей Бийска. Молодой человек признался, что угнал отечественное авто с целью покататься", – рассказали в полиции.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Бийск Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:17:36 05-12-2024

Уверен, минимум на пять лет!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:11:34 05-12-2024

Гость (13:17:36 05-12-2024) Уверен, минимум на пять лет!!!... и правильно. дебил пусть посидит и подумает

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

17:38:25 05-12-2024

Гость (13:17:36 05-12-2024) Уверен, минимум на пять лет!!!... "Это печально" ;-)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:16:13 05-12-2024

семуха проехала километр и сломала двигатель???
студента подставили!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

14:45:38 05-12-2024

как хрень творить так взрослые а как отвечать так сразу дети

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:33 05-12-2024

ВАЗ-2107 16-летний студент одного из колледжей Бийска. Молодой человек признался, что угнал отечественное авто
Это авто было выпущено еще в СССР. Какое для 16 летнего оно отечественное? Или для того кто писал?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров