На Алтае мальчик угнал машину, чтобы покататься и теперь он невыездной
В отношении подростка возбудили уголовное дело
05 декабря 2024, 13:05, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали 16-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в МВД Алтайского края.
24-летний горожанин оставил свой ВАЗ-2107 у частного дома знакомого, а на следующий день узнал, что машину угнали и бросили со сломанным двигателем в километре от места стоянки.
Владелец обратился к полицейским, которые в тот же день установили личность предполагаемого злоумышленника.
"Задержан 16-летний студент одного из колледжей Бийска. Молодой человек признался, что угнал отечественное авто с целью покататься", – рассказали в полиции.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
13:17:36 05-12-2024
Уверен, минимум на пять лет!!!
14:11:34 05-12-2024
Гость (13:17:36 05-12-2024) Уверен, минимум на пять лет!!!... и правильно. дебил пусть посидит и подумает
17:38:25 05-12-2024
Гость (13:17:36 05-12-2024) Уверен, минимум на пять лет!!!... "Это печально" ;-)
14:16:13 05-12-2024
семуха проехала километр и сломала двигатель???
студента подставили!
14:45:38 05-12-2024
как хрень творить так взрослые а как отвечать так сразу дети
15:00:33 05-12-2024
ВАЗ-2107 16-летний студент одного из колледжей Бийска. Молодой человек признался, что угнал отечественное авто
Это авто было выпущено еще в СССР. Какое для 16 летнего оно отечественное? Или для того кто писал?