В Бийске 19-летняя девушка украла косметику, пока подруга покупала колготки

В отношении горожанки возбудили уголовное дело

18 декабря 2024, 10:33, ИА Амител

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Полицейские Бийска задержали подозреваемую в краже косметики, сообщили в МВД Алтайского края.

В дежурную часть обратился начальник службы безопасности сетевого магазина и рассказал, что при инвентаризации обнаружили недостачу товара более чем на три тысячи рублей.

По записям с камер правоохранители установили, что за несколько дней до этого в отдел косметики зашли две девушки.

Первая взяла колготки и направилась к кассе. А вторая задержалась у стеллажа с тушью и тенями, которые она незаметно положила в свой подарочный пакет и вышла на улицу мимо кассы.