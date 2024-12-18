В Бийске 19-летняя девушка украла косметику, пока подруга покупала колготки
В отношении горожанки возбудили уголовное дело
18 декабря 2024, 10:33, ИА Амител
Полицейские Бийска задержали подозреваемую в краже косметики, сообщили в МВД Алтайского края.
В дежурную часть обратился начальник службы безопасности сетевого магазина и рассказал, что при инвентаризации обнаружили недостачу товара более чем на три тысячи рублей.
По записям с камер правоохранители установили, что за несколько дней до этого в отдел косметики зашли две девушки.
Первая взяла колготки и направилась к кассе. А вторая задержалась у стеллажа с тушью и тенями, которые она незаметно положила в свой подарочный пакет и вышла на улицу мимо кассы.
"Злоумышленницу удалось оперативно установить и задержать. Ею оказалась 19-летняя неработающая жительница наукограда. Косметику она похитила для личного использования. Бийчанка признала вину и раскаялась. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража)", – рассказали в ведомстве.
10:36:58 18-12-2024
теперь в шипуново на 3 года.
10:46:01 18-12-2024
19-летняя --- может парня из армии ждет
12:10:18 18-12-2024
Гость (10:46:01 18-12-2024) 19-летняя --- может парня из армии ждет...
Это оправдание воровству или отсутствию мозгов?
12:21:22 18-12-2024
Вот дурочка! Воровать надо миллиардами, тогда ничего не будет. В худшем случае дадут условку,