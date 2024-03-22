В Бийске бизнесмена заставили отдать зарплату работнику, который не был трудоустроен

Работник доверился предпринимателю и согласился получать зарплату в конверте, но ничего не получил

22 марта 2024, 15:08, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае судебные приставы помогли мужчине получить заработную плату, сообщает региональная ФССП.

Житель Бийска продолжительное время работал разнорабочим в одной из местных организаций по производству строительных и столярных изделий.

"Работодатель не оформил его официально. Сотрудник доверился предпринимателю и согласился получать заработную плату в конверте. Однако зарплаты обманутый мужчина так и не увидел", – рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования бийчанина. После этого пристав рассказал бизнесмену обо всех ограничениях, установленных в отношении его имущества.