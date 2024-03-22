В Бийске бизнесмена заставили отдать зарплату работнику, который не был трудоустроен
Работник доверился предпринимателю и согласился получать зарплату в конверте, но ничего не получил
22 марта 2024, 15:08, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы помогли мужчине получить заработную плату, сообщает региональная ФССП.
Житель Бийска продолжительное время работал разнорабочим в одной из местных организаций по производству строительных и столярных изделий.
"Работодатель не оформил его официально. Сотрудник доверился предпринимателю и согласился получать заработную плату в конверте. Однако зарплаты обманутый мужчина так и не увидел", – рассказали в ведомстве.
Суд удовлетворил требования бийчанина. После этого пристав рассказал бизнесмену обо всех ограничениях, установленных в отношении его имущества.
"Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, руководитель организации погасил задолженность по заработной плате перед бывшим работником", – добавили в ведомстве.
16:40:53 22-03-2024
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