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В Бийске бизнесмена заставили отдать зарплату работнику, который не был трудоустроен

Работник доверился предпринимателю и согласился получать зарплату в конверте, но ничего не получил

22 марта 2024, 15:08, ИА Амител

Деньги в кошельке / Фото: pixabay.com
Деньги в кошельке / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае судебные приставы помогли мужчине получить заработную плату, сообщает региональная ФССП.

Житель Бийска продолжительное время работал разнорабочим в одной из местных организаций по производству строительных и столярных изделий.

"Работодатель не оформил его официально. Сотрудник доверился предпринимателю и согласился получать заработную плату в конверте. Однако зарплаты обманутый мужчина так и не увидел", – рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования бийчанина. После этого пристав рассказал бизнесмену обо всех ограничениях, установленных в отношении его имущества.

"Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, руководитель организации погасил задолженность по заработной плате перед бывшим работником", – добавили в ведомстве.

Человек считает деньги / Фото: unsplash.com

Приставы на Алтае взыскали с работодателей 40 млн рублей долгов по зарплате

На исполнении у ФССП по Алтайскому краю в 2023 году находилось более двух тысяч производств о взыскании долгов по зарплате
НОВОСТИОбщество
Бийск Работа зарплаты

Комментарии 1

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Грыша

16:40:53 22-03-2024

А налоговые платежи? А трудовой стаж?

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