Приставы на Алтае взыскали с работодателей 40 млн рублей долгов по зарплате

На исполнении у ФССП по Алтайскому краю в 2023 году находилось более двух тысяч производств о взыскании долгов по зарплате

21 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Человек считает деньги / Фото: unsplash.com

Судебные приставы Алтайского края в 2023 году взыскали долги по заработной плате на 40 миллионов рублей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по региону.

"На исполнении в главном управлении находилось 2059 исполнительных производств на сумму 54,167 млн руб. Взысканная сумма задолженности, которую судебные приставы вернули жителям Алтайского края, не получившим своевременно заработную плату, превысила 40 млн", – сообщили в ФССП.

Как ранее писал amic.ru, в 2023 году сотрудники ФССП в Алтайском крае также взыскали порядка 1,2 млрд рублей с алиментщиков. Еще более чем на 30 миллионов рублей бюджет пополнили коррупционеры, которым суды назначили штрафы.