В Бийске будут судить бывшего воспитателя за жестокое обращение с детьми

Обвиняемая причиняла малолетним психический и физический вред, а также снимала это на видео

01 ноября 2024, 15:47, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Жительница Бийска предстанет перед судом за истязание малолетних. За время работы воспитателем она применяла насилие по отношению к двум детям. Об этом сообщает алтайский Следком.

24-летняя обвиняемая с 2022 по 2024 год работала в специализированном доме ребенка. В ее обязанности входил надзор за осиротевшими детьми в возрасте от трех месяцев до полутора лет.

Систематически девушка причиняла двум детям, которые начинали плакать, физический и психический вред. Периодически подсудимая снимала происходящее на видео.

О противоправных действиях воспитателя узнали органы опеки и попечительства. Возбуждено уголовное дело. С утвержденным прокурором обвинительным заключением его направили в суд для рассмотрения по существу.