В Бийске будут судить бывшего воспитателя за жестокое обращение с детьми
Обвиняемая причиняла малолетним психический и физический вред, а также снимала это на видео
01 ноября 2024, 15:47, ИА Амител
Жительница Бийска предстанет перед судом за истязание малолетних. За время работы воспитателем она применяла насилие по отношению к двум детям. Об этом сообщает алтайский Следком.
24-летняя обвиняемая с 2022 по 2024 год работала в специализированном доме ребенка. В ее обязанности входил надзор за осиротевшими детьми в возрасте от трех месяцев до полутора лет.
Систематически девушка причиняла двум детям, которые начинали плакать, физический и психический вред. Периодически подсудимая снимала происходящее на видео.
О противоправных действиях воспитателя узнали органы опеки и попечительства. Возбуждено уголовное дело. С утвержденным прокурором обвинительным заключением его направили в суд для рассмотрения по существу.
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