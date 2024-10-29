В Бийске будут судить отца, который пьяным высоко подбросил сына и уронил

Мужчина подкинул ребенка выше своего роста и не смог поймать

29 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Житель Советского района пойдет под суд за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он уронил ребенка на пол, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Обвиняемый в нетрезвом виде играл с сыном. Мужчина подкинул его выше своего роста и не смог поймать. Мальчик упал на пол.

Здоровью малолетнего потерпевшего был причинен тяжкий вред. В отношении отца возбудили уголовное дело, которое направили в суд для рассмотрения по существу.