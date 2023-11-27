В Бийске десятки домов останутся без отопления на время ремонтных работ

Согласно прогнозу погоды, во время проведения работ температура на улице будет не ниже 0°C, поэтому резкого похолодания в квартирах бийчан не ожидается

27 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Десятки домов отключат от теплоснабжения в Бийске сегодня, 27 ноября. Как сообщает пресс-служба местного филиала СГК в Telegram-канале, это необходимо для проведения внеплановых работ на тепловых сетях в районе котельной № 6.

Работы по устранению дефекта на тепловой сети диаметром 200 мм начнутся в 10:00 и должны закончиться не позднее 16:00. Согласно прогнозу погоды, во время проведения работ температура на улице будет не ниже 0°C, поэтому резко похолодать в домах бийчан не должно.

Список домов, которые попадут под отключение:

Солнечная Поляна, 2, 9, 15, 16, 20, 26;

Прядильный, 5, 7;

Гражданская, 176а;

Льнокомбинат, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15е, 15ж, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 17/1, 17/2, 17/3, 21, 23, 29, 30, 33/1, 37, 37б, 46, 47, 49.

СГК принесли извинения жителям за доставленные неудобства.