Десятки домов останутся без тепла и горячей воды в пригороде Барнаула. Список адресов

В краевой столице продолжают ликвидировать последствия урагана

24 ноября 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульском поселке Южном и селе Лебяжье 24 ноября отключат тепло и горячую воду у части жителей многоэтажек и частных домов, а также в детсадах, школах и медучреждениях. Об этом предупредили в СГК.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Мусоргского, 34а, 34, 40, 12, 28, 5, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 3, 30, 6, 1, 14, 15, 10, 4, 7, 8, 9, 22;

ул. Чайковского, 37, 39, 41, 43, 45, 41а, 44, 47, 42, 19, 46, 8, 34, 36, 38, 31, 10в, 23а, 24, 25, 27, 29, 33, 4, 6, 13, 10, 22, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 5а, 7, 7а, 9, 28, 30, 32, 24а, 3;

проезд Кубанский, 2б, 19, 2в, 1, 11, 3, 5, 7, 9;

ул. Белинского, 14, 16а, 9, 16, 7, 13, 2, 14а, 12д, 6, 8, 14а, 11, 15, 3, 5, 12, 17;

ул. Дзержинского, 17, 25, 9, 25а, 15, 19, 21, 23, 29, 3, 31, 33, 35, 7, 11, 27, 37, 1, 13, 5;

ул. Школьная, 1, 1а, 23, 3, 7;

ул. Куйбышева, 8а, 8, 9, 1, 5а, 13, 2, 4, 5, 6а, 7, 11, 6;

ул. Лесосечная, 26;

ул. Полевая, 59а, 58, 11, 13а, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 42а, 43, 44, 46а, 65, 78, 79а, 83, 8а, 26а, 27, 28, 28а, 30, 30а, 35, 36а, 38а;

ул. Герцена, 15, 4, 8а, 8, 6, 4а, 10, 2, 12б, 14, 12;

ул. Зоотехническая, 59, 28а, 28, 30, 32, 34, 57, 61;

тракт Лесной, 75;

проезд Донской, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Бородина, 4, 6;

ул. Тепличный комбинат, 1, 3;

ул. Центральная, 8;

ул. Молодежная, 4.

Специалисты в это время починят надземную теплосеть диаметром 600 мм, которая была повреждена упавшим при урагане деревом в районе Лесного тракта, 61.