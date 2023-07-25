В Бийске девушка на маленькой машине погибла в ДТП с огромным пикапом

Бийчанка не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю

25 июля 2023, 17:15, ИА Амител

22-летняя жительница Бийска погибла в ДТП на перекрестке, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Женщина 2001 года рождения на автомобиле Nissan Almera не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю Toyota Tundra", – рассказали в ведомстве.

Как уточнила в своём Telegram-канале бийская Станция скорой медпомощи, девушка скончалась на месте ДТП до приезда медиков, 31-летний водитель пикапа доставлен с травмами в медучреждение.