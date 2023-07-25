В Бийске девушка на маленькой машине погибла в ДТП с огромным пикапом
Бийчанка не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю
25 июля 2023, 17:15, ИА Амител
22-летняя жительница Бийска погибла в ДТП на перекрестке, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Женщина 2001 года рождения на автомобиле Nissan Almera не предоставила преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю Toyota Tundra", – рассказали в ведомстве.
Как уточнила в своём Telegram-канале бийская Станция скорой медпомощи, девушка скончалась на месте ДТП до приезда медиков, 31-летний водитель пикапа доставлен с травмами в медучреждение.
08:43:54 26-07-2023
Что за заголовки придумываете, из-за заголовки можно подумать, что она была права!? Жалко конечно, но ПДД ни кто не отменял!
08:56:16 26-07-2023
Я так понимаю права она покупала?? И чему тут удивляться или сочувствовать?? Это владельцу Тундры нужно сочувствовать, у него психотравма на всю жизнь.
09:25:01 26-07-2023
молодая совсем...