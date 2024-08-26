В Бийске два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль
Подростков госпитализировали
26 августа 2024, 15:00, ИА Амител
В Бийске госпитализировали двух подростков 15 и 14 лет, получивших различные травмы в результате ДТП, сообщает прокуратура Алтайского края.
Инцидент произошел 26 августа на улице Советской. Мальчики ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым автомобилем.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения. Также будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения", – рассказали в ведомстве.
15:29:56 26-08-2024
Когда уже прокуратура и полиция заведут порядок в этой сфере?
Куча малолеток носится на этих мотоциклах по дорогам, в том числе ночью, еще и бравируют этим в соцсетях!
16:16:35 26-08-2024
Гость (15:29:56 26-08-2024) Когда уже прокуратура и полиция заведут порядок в этой сфере... Никто не контролирует! Беспредел!
16:00:35 26-08-2024
Лучше б родители в дет дом отдали детей чем такие подарки покупать.
18:08:06 26-08-2024
Хорошо хоть люди не пострадали.