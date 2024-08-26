В Бийске два мальчика на мотоцикле врезались в автомобиль

Подростков госпитализировали

26 августа 2024, 15:00, ИА Амител

В Бийске госпитализировали двух подростков 15 и 14 лет, получивших различные травмы в результате ДТП, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел 26 августа на улице Советской. Мальчики ехали на мотоцикле и столкнулись с легковым автомобилем.