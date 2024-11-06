Житель Бийска украл велосипед ради алкоголя

Мужчина возместил ущерб потерпевшей

06 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Велосипед / Фото: Febiyan / unsplash.com

В Бийске полицейские расследовали уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который украл велосипед.

Как сообщили в МВД Алтайского края, горожанин хотел купить спиртное, но денег у него не было.

"Мужчина зашел в соседний подъезд и украл велосипед с площадки этажа. Добычу он сдал в круглосуточный комиссионный магазин, а средства потратил на горячительные напитки", – рассказали в ведомстве.

На следующее утро хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Подозреваемый признал вину и возместил ущерб.