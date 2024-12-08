Житель Барнаула не пускает "чужих" детей на снежную горку во дворе жилого дома
Он заявил, что сам решает, кто будет кататься
08 декабря 2024, 22:30, ИА Амител
Горка во дворе дома / Фото: t.me/incident22
В Барнауле во дворе дома на ул. Взлетной, 36, местный житель построил снежную горку. Однако он отказался впускать на нее детей из соседнего дома. Историей поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".
Мужчина заявил, что на горке могут кататься лишь дети, проживающие в доме, во дворе которого стоит горка, отметила читательница.
"Детей прям выгоняют оттуда, мужчина, который ее построил, сказал, что это его горка и он решает, кто будет кататься", – рассказала она.
Женщина возмутилась тем, что владелец горки стал делить детей на "своих" и "чужих".
22:44:06 08-12-2024
Ежели чужие дети на этой горке нос разобьют себе-мужик виноват будет - неправильно построил. Не сдал в эксплуатацию нет проекта не занес в реестр и т. д.
22:56:47 08-12-2024
Из-за ненормальных детей и их родителей я перестал у подъезда строить горку, неизвестно чем это может обернуться с нашим законодательством и современными методами воспитания. Никакая субъективная дифференциация не поможет когда у "своих" тоже планка поедет, с ними ещё чаще встречаться придется
23:09:18 08-12-2024
Жлобов у нас теперь надолго припасено! Лет 30-40 назад такое бы даже в голову не пришло, если делали что-то для деток, то для всех.
10:41:10 09-12-2024
Юс (23:09:18 08-12-2024) Жлобов у нас теперь надолго припасено! Лет 30-40 назад такое... прежде чем жлобом человека обзывать, лучше вникнуть в причины. по нашимзаконодательствам дибильным, горки строить нельзя. И если недайбог какоето чадоюдо там хотябы царапульку поцарапает, а его яжемамка увиди, она вполне может засудить мужика. А оно ему надо? в наше время делать добро - уголовно наказуемо. Вот мужик скорее всего и пускает только тех, чьих родителей знает, и чьи родители относятся с пониманием и ценят труды, старания и традиционные виды веселья.
11:28:47 09-12-2024
Гость (10:41:10 09-12-2024) прежде чем жлобом человека обзывать, лучше вникнуть в причин... Совершенно не факт, что эти "хорошо знакомые" так же не настрочат заяву в случае чего.… Поэтому и читайте выше, что жлобов стало не мерянно. Речь идёт именно о жлобстве, а не о заботе о чадах
09:03:43 11-12-2024
Гость (10:41:10 09-12-2024) прежде чем жлобом человека обзывать, лучше вникнуть в причин... Дебильный это ты а не законодательство. . В школе не научили русскому языку, а туда же
И при чем здесь законодательство? Или в твоем понимании оно для каждого отдельного двора принимается?
00:23:25 09-12-2024
Жаба заела,однако, недалёкого. Помнится в прошлые годы вообще сносили самовольно построенные горки. На эту чел, наверно, получил разрешение. Билеты бы детям продавал...
00:43:37 09-12-2024
Нужно срочно найти мужика, для этой бабёшки. Гулящего но честного.
Он ей построит свою горку.
02:01:52 09-12-2024
а привлеките за пропаганду чаилдфри, что это за выходки с его стороны?!
06:04:59 09-12-2024
Знаю этого. У него еще горка одно время по расписанию, которое только ему было понятно, "работала". По нему дурка давно плачет.
06:35:45 09-12-2024
Правильно делает. Соседние дома как-либо помогать отказались, сказали тебе надо, сам и делай. Вот он и сделал. Теперь жлобы пожинают плоды.
11:37:40 09-12-2024
Гость (06:35:45 09-12-2024) Правильно делает. Соседние дома как-либо помогать отказались... Я так понял, что это накалякал "автор" горки
08:26:02 09-12-2024
Ну в соседних домах, думаю тоже мужики есть. В чем проблема сделать аналогичную горку для своих детей в "своем" дворе?
09:45:48 09-12-2024
Гость (08:26:02 09-12-2024) Ну в соседних домах, думаю тоже мужики есть. В чем проблема ... зачем? можно отжать эту
08:31:26 09-12-2024
Правильно. Если надо дежурить на горке, а все жители соседних домов отказались, сказали "ты построил, тебе надо, ты сам и дежурь" и он, ответственный человек, дежурит, чтобы дети не покалечились, законно, что тех самых соседских детей на горку не пускают за жлобство их родителей. Поддерживаю.
11:40:35 09-12-2024
Гость (08:31:26 09-12-2024) Правильно. Если надо дежурить на горке, а все жители соседни... Наивняк?
13:58:36 09-12-2024
Гость (08:31:26 09-12-2024) Правильно. Если надо дежурить на горке, а все жители соседни... И объясните мне, каким образом этот "дежурный" сможет спасти от травмы? Будет кататься с каждым чадом?
08:36:39 09-12-2024
Ишь обиженки на все готовенькое, сами палец об палец не ударят а пользоваться хотят а откажи так скулят
11:43:23 09-12-2024
Аркаша Г (08:36:39 09-12-2024) Ишь обиженки на все готовенькое, сами палец об палец не удар... А вы, скорее всего, помогали делать горку?)))
09:38:12 09-12-2024
Молодец мужик. Не поленился сделал. Когда делал кто ему пришёл помог, а кто будет следить за горкой чистить от снега поливать лёд
Опять он. Выгоды он с неё не получает голый энтузиазм. Возможно делал в том числе для своих детей. Теперь оберегает свой труд. Хотите кататься - выйдите и постройке себе горку.
Темболее там речь шла о 10-12 детях из соседнего двора. Вот уж они точно могли сами себе горку построить.
09:47:42 09-12-2024
ну он построил горку где? на общей придомовой территории. Значит горка общая раз земля принадлежит всем. А хочешь для своих детей -строй в своей квартире
11:48:15 09-12-2024
Гость (09:47:42 09-12-2024) ну он построил горку где? на общей придомовой территории. Зн... Совершенно верно! Это то же самое, когда очередные жлобы ставят своё корыто под своими окнами и утверждают, что это парковочное место принадлежит им, не имея никаких прав на это...
16:52:30 09-12-2024
Гость (09:47:42 09-12-2024) ну он построил горку где? на общей придомовой территории. Зн... На общей придомовой территории своего дома!! А тут полезли яжемамки из соседних домов, у которых есть своя придомовая территория. Но у яжемамкиных яжепапок лапки... Они созидательным трудом не могут заниматься. Кто им запрещает у себя во дворе горку насыпать? Отсутствие лопат? Ну так пусть купят пару на весь дом. Тысячи в 1,5 уложатся. Соберутся вечером и под несколько литров пива/водки/коньяка мигом накидают снега. Но это же не халява... Тут лапками работать надо... Тьфу на родителей, которые ради своих детей, боятся мозольки заработать...
10:21:33 09-12-2024
Снесите ее, делов то. Не законно построена, с нарушением законов. Не должно ее быть, а мужику штраф за самоуправство
11:02:49 09-12-2024
А что значит "Не пускает"? Постоянно дежурит рядом с этой горкой, вглядываясь в лицо каждого ребёнка?
11:34:52 09-12-2024
Неоднозначная ситуация какая-то... А дети - заложники ситуации, взрослые меряются своими принципами - один не пускает, вторые не помогали... Да, ленивый народ стал, раньше во дворах и субботники регулярные проходили, и все выходили и работали, а мы, дети, потом еще и костер жгли, картошку пекли. А сейчас без оплаты с дивана не встанут, хотя вопрос-то ерундовый, для своих же, хором они бы эту горку быстро сделали, и детям какой пример подали бы...
12:38:56 09-12-2024
нехороший показатель человеческих отношений моё-твоё, как то противно! раньше такого не было, почему сейчас есть, оскотинились, что ли??? и эта ситуация из -за горки, а случить что серьезное? теперь что, человек -человеку - волк?
14:02:09 09-12-2024
Гость (12:38:56 09-12-2024) нехороший показатель человеческих отношений моё-твоё, как то... Самый объективный комментарий...значит ещё не все оскотинились, это радует!
14:10:45 09-12-2024
Гость (12:38:56 09-12-2024) нехороший показатель человеческих отношений моё-твоё, как то...
дело не в твое мое.
15:33:01 09-12-2024
Урбаниздко (14:10:45 09-12-2024) дело не в твое мое.... Живу уже долго... Я понял в чём причина. В город переселилось очень...очень много сельских жителей со своим менталитетом " мой огород и я нём хозяин". Мы это видим во всём, от поведения взрослых до поведения их деток. Не в обиду всем сельчанам...но это так!
16:46:04 09-12-2024
Юс (15:33:01 09-12-2024) Живу уже долго... Я понял в чём причина. В город переселилос...
Я из этого района перебрался в другое место только из-за дикого засилия невменяемых селюков. И не надо перед ними извиняться. Они загадили все новостройки. Через некоторое время они превратятся в гетто!
16:34:34 09-12-2024
А вы денег ему дайте, скинтесь и дайте мужику тыщ 5 за работу.
16:37:57 09-12-2024
Живу уже долго... Я понял в чём причина. " мой огород и я нём хозяин"(( А что в этом , что нельзя понять? Или только диван и всё МОЁ в этом?
18:39:45 09-12-2024
У меня внук в этом дворе живёт, ему 7 лет. Когда ему было лет 5 мы ходили в соседний двор, на качелю качаться... В 25этажку. Но потом , поставили двери во двор, и домофон! Другие дети уже не могут зайти к ним во двор! И никто не возмущался. Выходит, поставил забор, и домофон, это нормально, это наше. А не поставил , это профсоюзное, т.е. общее!
19:25:52 09-12-2024
Правильно сделал, кому не нравится пусть сами строят,сейчас халявщиков каждый второй,а тем более какие дети растут благодаря неадекватным родителям,то горку нужно злыми волкодавами огородить.
22:17:37 09-12-2024
Антоха (19:25:52 09-12-2024) Правильно сделал, кому не нравится пусть сами строят,сейчас ... Одно порождает второе и наоборот, эти две мерзости взаимосвязаны. Для таких третьего не дано. Вы, видимо, кореш горкоохранника)))
08:25:31 10-12-2024
Читаю комменты и думаю- какое хорошее детство у меня было! Горки строили сами, без законодателей. Наши синяки и шишки были нашей проблемой. Матери и отцы, в отличие от современных мамашек, в это не вмешивались. Кого растим сейчас- трусливых сутяжников?
09:23:58 11-12-2024
Странно. А мы в детстве дружили домами. И даже УЛИЦАМИ. Собиралась ребятня со всей улицы и играла то в одном дворе , где есть горка и качели, то в другом, где футбольная площадка, то в третьем, где есть беседка. Да просто в течении дня из двора во двор кочевали, играя там, где в это время солнца больше. И никто никого не прогонял. А если поссорились в игре, то родители в детский спор не лезли. Мы сами мирились. Что изменилось?