Житель Барнаула не пускает "чужих" детей на снежную горку во дворе жилого дома

Он заявил, что сам решает, кто будет кататься

08 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Горка во дворе дома / Фото: t.me/incident22

В Барнауле во дворе дома на ул. Взлетной, 36, местный житель построил снежную горку. Однако он отказался впускать на нее детей из соседнего дома. Историей поделилась участница сообщества "Инцидент Барнаул".

Мужчина заявил, что на горке могут кататься лишь дети, проживающие в доме, во дворе которого стоит горка, отметила читательница.

"Детей прям выгоняют оттуда, мужчина, который ее построил, сказал, что это его горка и он решает, кто будет кататься", – рассказала она.

Женщина возмутилась тем, что владелец горки стал делить детей на "своих" и "чужих".