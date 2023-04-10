Алтайская полиция призвала родителей не покупать детям мопеды и мотоциклы

Зачастую несовершеннолетние байкеры не знают даже элементарных правил дорожного движения, отметили в МВД региона

10 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МВД Республики Алтай призвало родителей не покупать детям мотоциклы и мопеды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что чаще всего виновниками ДТП становятся водители мототранспорта, так как зачастую им управляют дети, не знающие элементарных правил дорожного движения. Только в прошлом году случилось десять аварий с участием несовершеннолетних байкеров, десять детей пострадали.

"Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям с призывом воздержаться от покупки ребёнку мотоцикла или мопеда. Помните, что ребёнок, садясь за руль, становится полноправным участником дорожного движения, и может стать жертвой ДТП и получить травмы намного тяжелее, чем у водителей автомобилей. Покупая скутер, мопед или мотоцикл своему несовершеннолетнему ребёнку, вы подвергаете его жизнь и здоровье опасности", – призвали в полиции и напомнили, что для вождения мототранспорта необходимы права категории "М".

Ранее рассказали, что в Алтайском крае с наступлением тепла на дорогах стало больше мотоциклов, мопедов и скутеров, в связи с чем возросло и количество ДТП, в большинстве из которых виновны водители двухколёсного транспорта. В связи с этим за ними будут пристально следить сотрудники Госавтоинспекции.