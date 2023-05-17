В Бийске экс-начальницу отдела снабжения одного из МУП осудят за взятки на 360 тысяч

Женщина получала деньги от фактического владельца трёх компаний, занятых поставкой запчастей для трамваев, за выбор фирм как поставщика

17 мая 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Бийске экс-глава материально-технического снабжения одного из муниципальных унитарных предприятий предстала перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следователей, с декабря 2018 по январь 2023 года женщина получала от фактического руководителя трёх компаний, занимающихся продажей запчастей для трамваев, а также через посредника взятки – их общая сумма превысила 360 тысяч рублей. Деньги предназначались за способствование принятию юридически значимых решений о выборе именно этих фирм в качестве поставщиков для нужд МУП и подписанию договоров о поставке.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело в суд. Также в суд направили уголовное дело в отношении фактического владельца компаний – ему грозит срок за дачу взяток в значительном и крупном размерах.