Жительница Барнаула так хотела права, что решилась на взятку сотруднику ГИБДД

Горожанку будут судить

08 апреля 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

35-летнюю жительницу Барнаула будут судить по обвинению в покушении на дачу взятки ради водительских прав.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, после успешной сдачи теории женщина четыре раза пыталась сдать экзамен по вождению, но всё безуспешно. Желая наконец обзавестись удостоверением, в июле 2021 года она через инструктора автошколы передала 40 тысяч рублей сотруднику РЭО ГИБДД за гарантированную сдачу практического экзамена вне зависимости от его итогов.

Однако затея потерпела неудачу, так как инструктор распорядился деньгами по-своему.

Женщина признала вину. Уголовное дело передали в суд на рассмотрение.