В Бийске главный инспектор таможенного поста попалась на взятке
За беспрепятственное оформление документов женщина получила 13 тысяч рублей
27 мая 2024, 17:20, ИА Амител
Автомобиль СК / Фото: kchr.sledcom.ru
В Бийске главного инспектора таможенного поста подозревают в коррупции, сообщили в Следкоме Алтайского края.
По данным следствия, в 2022 году женщина за беспрепятственное оформление таможенно-приходных ордеров получила 13 тысяч рублей от человека, осуществляющего ввоз транспортных средств на территорию РФ.
Впоследствии преступление выявил отдел по противодействию коррупции Алтайской таможни.
Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Следствие тем временем ведет сбор и закрепление доказательств, а также выясняет причастность инспектора к другим преступлениям.
19:20:10 27-05-2024
Не может быть. Главный инспектор и 13 тысяч рублей? Может 13 тысяч долларов?
22:36:40 27-05-2024
жадность фраера сгубила...влипла на мелочи...но наверняка и крупнее были суммы