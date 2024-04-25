В Бийске готовятся к запуску фонтанов

В городе их всего четыре

25 апреля 2024, 11:15, ИА Амител

Фонтан и дети / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Бийске начали работу над расконсервированием фонтанов после зимы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в городе четыре фонтана, которые будут готовить к лету. С 24 апреля подрядчик начал чистить и промывать каждый из них.

Пресс-служба мэрии Бийска напомнила, что купаться в фонтанах после их запуска нельзя. Это связано с тем, что в воду добавляют химию.