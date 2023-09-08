НОВОСТИОбщество

В барнаульском парке запустили большой и цветной пешеходный фонтан. Фото и видео

Правда, пока что только в тестовом режиме

08 сентября 2023, 11:28, ИА Амител

В барнаульском парке "Центральный" в тестовом режиме проверили работу обновленного фонтана, который теперь стал пешеходным и светодиодным, сообщает мэрия.

"В темное время суток фонтан играет различными цветами, так как в качестве подсветки у каждой из 20 форсунок установлен прожектор, и струи воды формируют различные цветовые картины", – говорится в сообщении.

Проверка фонтана прошла успешно, сбоев в работе не обнаружено.

Ранее amic.ru рассказал и показал, как выглядит парк "Центральный" на финише благоустройства.

Барнаул Благоустройство парки

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:09:33 08-09-2023

Думаю, что сезон проработает. Потом посыпется. И будут постоянно ремонтировать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:59 08-09-2023

восхищены !!! спасибо, мы так рады, будем ходить на фонтан с детьми, друзьями, знакомыми, а вечерами будем делиться эмоциями от увиденного, благодаря любимой партии

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров