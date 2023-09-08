В барнаульском парке запустили большой и цветной пешеходный фонтан. Фото и видео

Правда, пока что только в тестовом режиме

08 сентября 2023, 11:28, ИА Амител

В барнаульском парке "Центральный" в тестовом режиме проверили работу обновленного фонтана, который теперь стал пешеходным и светодиодным, сообщает мэрия.

"В темное время суток фонтан играет различными цветами, так как в качестве подсветки у каждой из 20 форсунок установлен прожектор, и струи воды формируют различные цветовые картины", – говорится в сообщении.

Проверка фонтана прошла успешно, сбоев в работе не обнаружено.









































Новый фонтан в парке "Центральный" / Фото: barnaul.org

Ранее amic.ru рассказал и показал, как выглядит парк "Центральный" на финише благоустройства.