В барнаульском парке запустили большой и цветной пешеходный фонтан. Фото и видео
Правда, пока что только в тестовом режиме
08 сентября 2023, 11:28, ИА Амител
В барнаульском парке "Центральный" в тестовом режиме проверили работу обновленного фонтана, который теперь стал пешеходным и светодиодным, сообщает мэрия.
"В темное время суток фонтан играет различными цветами, так как в качестве подсветки у каждой из 20 форсунок установлен прожектор, и струи воды формируют различные цветовые картины", – говорится в сообщении.
Проверка фонтана прошла успешно, сбоев в работе не обнаружено.
Новый фонтан в парке "Центральный" / Фото: barnaul.org
Ранее amic.ru рассказал и показал, как выглядит парк "Центральный" на финише благоустройства.
16:09:33 08-09-2023
Думаю, что сезон проработает. Потом посыпется. И будут постоянно ремонтировать
20:36:59 08-09-2023
восхищены !!! спасибо, мы так рады, будем ходить на фонтан с детьми, друзьями, знакомыми, а вечерами будем делиться эмоциями от увиденного, благодаря любимой партии