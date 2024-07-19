В Бийске инспекторы ДПС выручили мужчину, который едва не умер от укуса осы

Врачи говорят, что промедление могло стоить горожанину жизни

19 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД Алтайского края

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли укушенному осой мужчине экстренно добраться до больницы, сообщили в МВД региона.

У жителя Бийска после нападения насекомого началась аллергическая реакция. Он и его друг направились в больницу, но застряли в пробке. Пострадавшему становилось все хуже и водитель позвонил в полицию за помощью.

На помощь прибыли инспекторы ДПС Антон Матвеев и Александр Пахомов. Они быстро пересадили мужчин в патрульный автомобиль и отвезли их в больницу.

Сейчас бийчанин чувствует себя хорошо и благодарит полицейских за помощь. Врачи отметили, что быстрое реагирование спасло ему жизнь.