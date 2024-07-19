В Бийске инспекторы ДПС выручили мужчину, который едва не умер от укуса осы
Врачи говорят, что промедление могло стоить горожанину жизни
19 июля 2024, 10:31, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МВД Алтайского края
В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли укушенному осой мужчине экстренно добраться до больницы, сообщили в МВД региона.
У жителя Бийска после нападения насекомого началась аллергическая реакция. Он и его друг направились в больницу, но застряли в пробке. Пострадавшему становилось все хуже и водитель позвонил в полицию за помощью.
На помощь прибыли инспекторы ДПС Антон Матвеев и Александр Пахомов. Они быстро пересадили мужчин в патрульный автомобиль и отвезли их в больницу.
Сейчас бийчанин чувствует себя хорошо и благодарит полицейских за помощь. Врачи отметили, что быстрое реагирование спасло ему жизнь.
10:36:57 19-07-2024
Молодцы ребята! Могут же добрые дела делать, когда захотят! А что в Бийске пробки бывают?
10:51:57 19-07-2024
Гость (10:36:57 19-07-2024) Молодцы ребята! Могут же добрые дела делать, когда захотят! ... увы, в Бийске давно дороги перегружены, коммунисты построили узкие дороги, а при капитализме граждане понабрали авто в кредит
15:24:11 19-07-2024
Гость (10:51:57 19-07-2024) увы, в Бийске давно дороги перегружены, коммунисты построили... согласен с первым - в наукограде все должны давно на гравицапах гонзать
15:32:49 19-07-2024
инспекторы- молодцы!, но где тут про скорую помощь, которая приезжает и сразу вкалывает гормоны, а уж потом везет в больничку? без укола могли бы не доехать даже с инспекторами. хорошо, что все закончилось благополучно!