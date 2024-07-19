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В Бийске инспекторы ДПС выручили мужчину, который едва не умер от укуса осы

Врачи говорят, что промедление могло стоить горожанину жизни

19 июля 2024, 10:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД Алтайского края
Фото: пресс-служба ГУ МВД Алтайского края

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли укушенному осой мужчине экстренно добраться до больницы, сообщили в МВД региона.

У жителя Бийска после нападения насекомого началась аллергическая реакция. Он и его друг направились в больницу, но застряли в пробке. Пострадавшему становилось все хуже и водитель позвонил в полицию за помощью.

На помощь прибыли инспекторы ДПС Антон Матвеев и Александр Пахомов. Они быстро пересадили мужчин в патрульный автомобиль и отвезли их в больницу.

Сейчас бийчанин чувствует себя хорошо и благодарит полицейских за помощь. Врачи отметили, что быстрое реагирование спасло ему жизнь.

Бийск спасение людей

Комментарии 4

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Гость

10:36:57 19-07-2024

Молодцы ребята! Могут же добрые дела делать, когда захотят! А что в Бийске пробки бывают?

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Гость

10:51:57 19-07-2024

Гость (10:36:57 19-07-2024) Молодцы ребята! Могут же добрые дела делать, когда захотят! ... увы, в Бийске давно дороги перегружены, коммунисты построили узкие дороги, а при капитализме граждане понабрали авто в кредит

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Мусик

15:24:11 19-07-2024

Гость (10:51:57 19-07-2024) увы, в Бийске давно дороги перегружены, коммунисты построили... согласен с первым - в наукограде все должны давно на гравицапах гонзать

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Элен без ребят

15:32:49 19-07-2024

инспекторы- молодцы!, но где тут про скорую помощь, которая приезжает и сразу вкалывает гормоны, а уж потом везет в больничку? без укола могли бы не доехать даже с инспекторами. хорошо, что все закончилось благополучно!

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