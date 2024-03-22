В Бийске из мэрии увольняется начальник управления муниципальным имуществом

Посохова относится к команде прежнего мэра Александра Студеникина и работала в администрации с 2018 года

22 марта 2024, 22:02, ИА Амител

Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru

В мэрии Бийска продолжаются кадровые перестановки. Как сообщает "Бийский рабочий", недавно заявление об увольнении написала начальник управления муниципальным имуществом Евгения Посохова.

Посохова относится к команде прежнего мэра Александра Студеникина. Работала в должности в администрации Бийска она с 2018 года.

По информации издания, исполнять ее обязанности будет заместитель начальника управления по земельным вопросам Владимир Карпенко. Вероятно, что его назначение скоро подтвердят депутаты городской думы.