В Бийске из мэрии увольняется начальник управления муниципальным имуществом
Посохова относится к команде прежнего мэра Александра Студеникина и работала в администрации с 2018 года
22 марта 2024, 22:02, ИА Амител
Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru
В мэрии Бийска продолжаются кадровые перестановки. Как сообщает "Бийский рабочий", недавно заявление об увольнении написала начальник управления муниципальным имуществом Евгения Посохова.
Посохова относится к команде прежнего мэра Александра Студеникина. Работала в должности в администрации Бийска она с 2018 года.
По информации издания, исполнять ее обязанности будет заместитель начальника управления по земельным вопросам Владимир Карпенко. Вероятно, что его назначение скоро подтвердят депутаты городской думы.
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