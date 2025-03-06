В Бийске из-за короткого замыкания сгорела баня и пострадал от огня дом

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров

06 марта 2025, 11:28, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Крупный пожар в частном доме и надворных постройках случился в Бийске на улице Нижне-Цесовской днем 5 марта, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь потушили на площади около 150 "квадратов". Повреждены кровля, стены и личные вещи в доме, а также уничтожена баня.

На месте работали 24 специалиста на 7 единицах техники. Пострадавших нет.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования: произошло короткое замыкание электропроводки в бане", – уточнили в ведомстве.

Всего за 5 марта в крае потушили десять пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.