В Бийске из-за короткого замыкания сгорела баня и пострадал от огня дом
Площадь пожара составила около 150 квадратных метров
06 марта 2025, 11:28, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
Крупный пожар в частном доме и надворных постройках случился в Бийске на улице Нижне-Цесовской днем 5 марта, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь потушили на площади около 150 "квадратов". Повреждены кровля, стены и личные вещи в доме, а также уничтожена баня.
На месте работали 24 специалиста на 7 единицах техники. Пострадавших нет.
"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования: произошло короткое замыкание электропроводки в бане", – уточнили в ведомстве.
Всего за 5 марта в крае потушили десять пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания.
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