В Бийске изменили схему движения автобусов в Заречье

Это сделано из-за начала ремонта коммунального моста

28 апреля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске 28 апреля начинается ремонт коммунального моста, в связи с чем в городе изменят схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Изменения коснулись маршрутов № 3, 4, 15, 21, 21г, 24, 45.

"При движении в сторону Льнокомбината автобусы пойдут по ул. Шишкова с поворотом на Дальнюю и выездом к "Октябрю" по пер. Красноярскому", – сказано в сообщении. В сторону центра путь будет таким же.

В Заречье общественный транспорт будет идти по пути до кольца на "Октябре", а затем по переулку Красноярскому.