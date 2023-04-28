В Бийске изменили схему движения автобусов в Заречье
Это сделано из-за начала ремонта коммунального моста
28 апреля 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске 28 апреля начинается ремонт коммунального моста, в связи с чем в городе изменят схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Изменения коснулись маршрутов № 3, 4, 15, 21, 21г, 24, 45.
"При движении в сторону Льнокомбината автобусы пойдут по ул. Шишкова с поворотом на Дальнюю и выездом к "Октябрю" по пер. Красноярскому", – сказано в сообщении. В сторону центра путь будет таким же.
В Заречье общественный транспорт будет идти по пути до кольца на "Октябре", а затем по переулку Красноярскому.
13:20:45 28-04-2023
А после праздников нельзя было перекрыть?