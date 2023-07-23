В Бийске к сентябрю отремонтируют еще три переулка
На работы планируют потратить почти 14 млн рублей
23 июля 2023, 07:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске дополнительно отремонтируют три участка дорог, пишет "БР".
Речь идет о переулках Вишневом, Техническом и Мичуринском.
На ремонт планируют потратить 13,6 млн рублей. Подрядчика для этих работ уже ищут на торгах. Завершить все он должен будет до 15 сентября.
Ранее сообщили, что в Барнауле еще на месяц продлили перекрытие участка улицы Веры Кащеевой.
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