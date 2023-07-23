В Бийске к сентябрю отремонтируют еще три переулка

На работы планируют потратить почти 14 млн рублей

23 июля 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске дополнительно отремонтируют три участка дорог, пишет "БР".

Речь идет о переулках Вишневом, Техническом и Мичуринском.

На ремонт планируют потратить 13,6 млн рублей. Подрядчика для этих работ уже ищут на торгах. Завершить все он должен будет до 15 сентября.

Ранее сообщили, что в Барнауле еще на месяц продлили перекрытие участка улицы Веры Кащеевой.