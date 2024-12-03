НОВОСТИЗдоровье

В Бийске количество зараженных COVID-19 за неделю выросло в три раза

Инфекция подтвердилась уже у 60 горожан

03 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru
Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В Бийске в три раза увеличилось количество пациентов с официально подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы № 2.

За прошедшую неделю в кабинеты для температурящих больных обратилось 654 пациента с симптомами ОРВИ. В горбольнице № 2 зафиксировали более 500 таких случаев.

Также резко возросло число горожан с диагнозом COVID-19. В поликлиниках второй городской больницы инфекция подтвердилась у 60 человек.

"Многие люди склонны не придавать значения легким симптомам, таким как небольшая температура, насморк, кашель или головная боль, но именно в этот период вирус может активно размножаться в организме. Важно обратиться к врачу при первых признаках ОРВИ, чтобы предотвратить развитие осложнений и ускорить процесс выздоровления. Своевременная диагностика позволит точно определить тип заболевания и назначить нужное лечение", – отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской больницы № 2 Майя Букова.

Бийск Коронавирус Здоровье

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:38:23 03-12-2024

Вы ещё верите в это? ОРВИ, грипп.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:00:38 04-12-2024

Гость (17:38:23 03-12-2024) Вы ещё верите в это? ОРВИ, грипп. ... Боня, перелогинься, мы тебя узнали

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:29:50 04-12-2024

И что дальше? Страшная корона, не что иное, как обычная сезонная инфекция. Вы думаете грипп или менингококковая инфекция или герпес менее страшны, вы глубоко ошибаетесь друзья. Так зачем делать мазки на ковид, правильнее делать экспресс тест на грипп(и не забывать про испанку!!!!!) Всем здоровья и долгих лет жизни.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:08:22 04-12-2024

А сколько неподтвержденных и не только в Бийске...Никуда он не делся этот Ковид.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:38:39 04-12-2024

Если лечить ОРВИ, то можно выздоровить за неделю. А если не лечить, то за 7 дней😛

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:40:40 04-12-2024

Арбидол Вам в "помощь"😁

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:19 04-12-2024

Берут анализ на ковид?я болела в ноябре, температура, кашель,, но мне не предлагали и не делали анализ на ковид.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров