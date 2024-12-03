В Бийске количество зараженных COVID-19 за неделю выросло в три раза

Инфекция подтвердилась уже у 60 горожан

03 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В Бийске в три раза увеличилось количество пациентов с официально подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы № 2.

За прошедшую неделю в кабинеты для температурящих больных обратилось 654 пациента с симптомами ОРВИ. В горбольнице № 2 зафиксировали более 500 таких случаев.

Также резко возросло число горожан с диагнозом COVID-19. В поликлиниках второй городской больницы инфекция подтвердилась у 60 человек.