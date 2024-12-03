В Бийске количество зараженных COVID-19 за неделю выросло в три раза
Инфекция подтвердилась уже у 60 горожан
03 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
В Бийске в три раза увеличилось количество пациентов с официально подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы № 2.
За прошедшую неделю в кабинеты для температурящих больных обратилось 654 пациента с симптомами ОРВИ. В горбольнице № 2 зафиксировали более 500 таких случаев.
Также резко возросло число горожан с диагнозом COVID-19. В поликлиниках второй городской больницы инфекция подтвердилась у 60 человек.
"Многие люди склонны не придавать значения легким симптомам, таким как небольшая температура, насморк, кашель или головная боль, но именно в этот период вирус может активно размножаться в организме. Важно обратиться к врачу при первых признаках ОРВИ, чтобы предотвратить развитие осложнений и ускорить процесс выздоровления. Своевременная диагностика позволит точно определить тип заболевания и назначить нужное лечение", – отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе городской больницы № 2 Майя Букова.
17:38:23 03-12-2024
Вы ещё верите в это? ОРВИ, грипп.
11:00:38 04-12-2024
Гость (17:38:23 03-12-2024) Вы ещё верите в это? ОРВИ, грипп. ... Боня, перелогинься, мы тебя узнали
00:29:50 04-12-2024
И что дальше? Страшная корона, не что иное, как обычная сезонная инфекция. Вы думаете грипп или менингококковая инфекция или герпес менее страшны, вы глубоко ошибаетесь друзья. Так зачем делать мазки на ковид, правильнее делать экспресс тест на грипп(и не забывать про испанку!!!!!) Всем здоровья и долгих лет жизни.
01:08:22 04-12-2024
А сколько неподтвержденных и не только в Бийске...Никуда он не делся этот Ковид.
05:38:39 04-12-2024
Если лечить ОРВИ, то можно выздоровить за неделю. А если не лечить, то за 7 дней😛
05:40:40 04-12-2024
Арбидол Вам в "помощь"😁
12:48:19 04-12-2024
Берут анализ на ковид?я болела в ноябре, температура, кашель,, но мне не предлагали и не делали анализ на ковид.