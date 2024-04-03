НОВОСТИПроисшествия

В Бийске ребенок сломал ногу в автобусе при резком торможении, когда ехал в детсад

Мать упала вместе с малышом, который в результате получил травму

03 апреля 2024, 10:45, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: unsplash.com
Люди в автобусе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае начали доследственную проверку после получения ребенком травмы в общественном транспорте, сообщает региональный СК.

Ранее жительница Бийска рассказала в соцсетях, что ехала с ребенком в детский сад, когда автобус резко затормозил. Она упала вместе с малышом, который в результате получил травму - перелом ноги.

"Следователям предстоит установить обстоятельства, а также дать юридическую оценку действиям пассажироперевозчика на предмет "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По результатам поверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Бийск Происшествия дети общественный транспорт

Комментарии 3

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Гость

11:15:39 03-04-2024

Больше кроме этой бабёшки в автобусе ни кто не упал?

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Гость

11:59:31 03-04-2024

в телефоне зависала вместо того, что бы держаться

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Гость

13:38:24 03-04-2024

Цены на проезд повысят.

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