В Бийске ребенок сломал ногу в автобусе при резком торможении, когда ехал в детсад
Мать упала вместе с малышом, который в результате получил травму
03 апреля 2024, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае начали доследственную проверку после получения ребенком травмы в общественном транспорте, сообщает региональный СК.
Ранее жительница Бийска рассказала в соцсетях, что ехала с ребенком в детский сад, когда автобус резко затормозил. Она упала вместе с малышом, который в результате получил травму - перелом ноги.
"Следователям предстоит установить обстоятельства, а также дать юридическую оценку действиям пассажироперевозчика на предмет "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". По результатам поверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.
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