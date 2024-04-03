В Бийске ребенок сломал ногу в автобусе при резком торможении, когда ехал в детсад

Мать упала вместе с малышом, который в результате получил травму

03 апреля 2024, 10:45, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае начали доследственную проверку после получения ребенком травмы в общественном транспорте, сообщает региональный СК.

Ранее жительница Бийска рассказала в соцсетях, что ехала с ребенком в детский сад, когда автобус резко затормозил. Она упала вместе с малышом, который в результате получил травму - перелом ноги.