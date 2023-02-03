Барнаульским чиновникам предложили попытаться выжить утром в автобусе

В транспорте, в который набивается много людей, возрастает риск получить травму

03 февраля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пригласила специалистов дорожного комитета администрации города принять участие в экстремальной поездке на выживание в 8 часов утра в общественном транспорте, в частности, по маршруту № 57. Об этом сообщает "Барнаул 22".

"Я живу в районе остановки "Кардиоцентр" на ул. Юрина, работаю на Потоке в районе ТЦ "Юность" – это 2,5 км резких рывков для разгона и таких же резких торможений, это толкучка людей, которые надеются когда-то ехать с комфортом, это 20-летние консервные банки, рассчитанные на в два раза меньшее количество пассажиров, чем в них набивается, с отсутствием надёжных поручней на доступном расстоянии. Всё это – полное издевательство и унижение людей! Мало того, это угроза нашей безопасности!" – возмущается жительница.

К примеру, на малаховском кольце, как отметила женщина, ехать приходится практически в центрифуге, пытаясь удержать равновесие, держась за навесной поручень и удерживая падающего ребёнка или старика, у которых не хватает роста или длины рук дотянуться до ближайшего поручня.

"Мне приходилось ловить за грудки человека, вываливающегося спиной в открытые двери из уже начинающего движение автобуса. Мне приходилось в 30-градусную жару ехать в консервной банке без вентиляции (форточек не предусмотрено, потому что конструктор свято верил, что будет работать система кондиционирования)", – добавила жительница.

Кроме того, указала она, старые автобусы, которые ходят с большим интервалом, приходится ждать на ледяном ветру на остановке, где скользкая посадочная зона. При этом стоимость проезда регулярно повышают.