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Барнаульским чиновникам предложили попытаться выжить утром в автобусе

В транспорте, в который набивается много людей, возрастает риск получить травму

03 февраля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пригласила специалистов дорожного комитета администрации города принять участие в экстремальной поездке на выживание в 8 часов утра в общественном транспорте, в частности, по маршруту № 57. Об этом сообщает "Барнаул 22".

"Я живу в районе остановки "Кардиоцентр" на ул. Юрина, работаю на Потоке в районе ТЦ "Юность" – это 2,5 км резких рывков для разгона и таких же резких торможений, это толкучка людей, которые надеются когда-то ехать с комфортом, это 20-летние консервные банки, рассчитанные на в два раза меньшее количество пассажиров, чем в них набивается, с отсутствием надёжных поручней на доступном расстоянии. Всё это – полное издевательство и унижение людей! Мало того, это угроза нашей безопасности!" – возмущается жительница.

К примеру, на малаховском кольце, как отметила женщина, ехать приходится практически в центрифуге, пытаясь удержать равновесие, держась за навесной поручень и удерживая падающего ребёнка или старика, у которых не хватает роста или длины рук дотянуться до ближайшего поручня.

"Мне приходилось ловить за грудки человека, вываливающегося спиной в открытые двери из уже начинающего движение автобуса. Мне приходилось в 30-градусную жару ехать в консервной банке без вентиляции (форточек не предусмотрено, потому что конструктор свято верил, что будет работать система кондиционирования)", – добавила жительница.

Кроме того, указала она, старые автобусы, которые ходят с большим интервалом, приходится ждать на ледяном ветру на остановке, где скользкая посадочная зона. При этом стоимость проезда регулярно повышают.

 

Комментарии 38

  • вы им еще посоветуйте прожить на среднюю з\п в 23т.р. ну умора
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А может хватит уже предлагать - за шкварник их и в автобус, пусть почувствуют свою работу на себе
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Приглашаем в сказочное скоростное путешествие на 104 автобусе из Бельмесево, интервал движения 1 час.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Все по факту, терпеть сил уже нет, пока чиновник не будет жить на зарплату рядового гражданина и пользоваться услугами(транспорта в том числе) на уровне рядового человека - порядка не будет. Пересадить чиновников на общественный - выдать проездные и отслеживать количество поездок и наличие проездного с собой. Тогда батонами пошевелят.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Трусь спиной о спины * Стоя и дремля * Катится автобус * Вертится земля
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А может хватит уже предлагать - за шкварник их и в автобус, пусть почувствуют свою работу на себе---))) В чиновники идут не для того что бы в общественном транспорте ездить.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • ой, ну до вас ли, челядь, в такое-то время, у руководства полно другой работы )))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Абсолютно поддерживаю! 57-й хотя бы большой автобус. Я бы предложил ещё прокатиться утром в час пик с остановки "Больница ТЭЦ-2" на ул.П.Сухова в сторону пр.Ленина. Там вообще ни одного нормального большого автобуса не ходит, одни тесные "собачьи будки" (как справедливо выражается один из постоянных комментаторов). Залезть в них, и затем вылезть на своей остановке - тот ещё квест! Маршруты 50, 58, 29, 18, 1. Когда-то хотя бы 1-цы ходили нормальные автобусы, теперь и их "оптимизировали"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Кого конкретно из администрации, пересадить-то на ОТ хотите? Так то рядовые и так на ОТ ездят, и чего?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно просто организованно прекратить пользоваться услугами ОТ. Ходить пешком. На возражение работодателя говорит как есть: "нет безопасного и человеческого ОТ". Если так сделает сотня человек, то их скорее всего уволят. А, если десятки тысяч, то проблемой начнут заниматься. Но.....мы стадо. И такого никогда не будет.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ой, ну до вас ли, челядь, в такое-то время, у руководства полно другой работы ))) ---Вот, вот, своим нытьём и придирками к транспорту вы мешаете плодотворно думать о благе горожан (в Новосибе таких проблем нет).
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Кого конкретно из администрации, пересадить-то на ОТ хотите? Так то рядовые и так на ОТ ездят, и чего? Исполнители в администрации голоса не имеют, "принеси, отнеси, иди от сюдова", все претензии к руководству с решающими голосами.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно ещё поднять тариф просто, если не все смогут позволить себе проезд в автобусе толкучки не будет. Да и транспортным предприятиям полегче будет
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Нужно ещё поднять тариф просто, если не все смогут позволить себе проезд в автобусе толкучки не будет. Да и транспортным предприятиям полегче будет. ---Вы не являетесь руководитель транспортного предприятия? Цена в 1000 рублей за проезд вас устроит? Насение будет ходить пешком.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • позиция перевозчиков не понятна, увеличить количество транспорта на маршруте в часы пик не хотят или не могут? тарифы подняли, но автобусов, водителей и кондукторов опять нету? а когда из этих автобусов все двери выпадут вместе с пассажирами, тогда чего делать будут?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Проехала в бескондукторном трамвае и наблюдала как люди платят. Заплатили 2 чел., остальные проехали бесплатно. Нашим людям это бесполезно внедрять.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • позиция перевозчиков не понятна, увеличить количество транспорта на маршруте в часы пик не хотят////////////////// перевозчикам пофиг. В транспорте Барнаула в основном принимают налом или переводом на номер телефона неизвестно кого. Им вполне хватает дохода. Зачем увеличивать количество транспорта? Первозчики в шоколаде. Позиция местных властей, их бездействие тоже понято - их устраивают конкретные перевозчики, не платящие налоги в казну. Вопросы только к правоохранителям.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у наших многоуважаемых деятелей слишком мало времени, дабы разбирать на столько мелкие проблемы)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Не знаю на счет владельцев транспортных предприятий, но кондуктора и водители точно заинтересованы в сокращении автобусов на линии - у них з/п зависит от количества обилеченных.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Из вчерашнего официального ответа Администрации г. Барнаула (Комитет по дорожному хозяйству): "...Класс и количество эксплуатируемого подвижного состава для выполнения работ, связанных с осуществлением перевозок по муниципальным маршрутам, определяется с учетом баланса спроса на услуги и экономической эффективности..."
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Давно уже хочу господ пригласить проехать на 53 автобусе
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Девушке еще везет, ехать не далеко. А как выживают те, кто едет на 47 со Взлетной на Старый базар, если еще повезло войти в маршрутку. На любом транспорте утром и вечером ездить это испытание на выживание.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • 53-й нормально ходит - как часы.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • 149 маршрут барнаул-черемное ездит когда хочет, расписание не для них, на морозах люди часами стоят а его всё нет. Звонили им, они говорят ,всё нормально все на линии, автобус-невидимка
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Спрашивала водителя,а что у перевозчика рейсовых пригородных автобусов есть большей вместимости автобусы?,ответ такой, водитель сказал есть, а зачем?! ему и так нормально.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Был такой царь Николай II-ой. Тоже думал, что в стране все хорошо, ибо дальше своей тарелки не видел. Ну а результат верхоглядства сего персонажа известен всем. Хотя, не зря же говорят - сытый голодного не разумеет. Жаль, что такая богатая страна и не может своих граждан обеспечить элементарным комфортным общественным транспортом. А вот чиновников может. Как говорили в одной очень популярной в советское время передаче (и эта фраза с дополнением есть у В.С. Высоцкого) - удивительное рядом, но оно запрещено.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ну, нарооод! Да вы совсем озверели! Мы, чиновники, о вас заботимся...на работу на служебном транспорте! А если на общественном, как давка то увеличится!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Пока слуги народа не будут лечится где лечатся их хозяева и ездить на транспорте на котором ездят хозяева, ничего не изменится.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Народ вы найдите работу на удаленке или около дома, может еще в Новосибирск вам автобусы за 15 рублей. Выход один или сидите дома или ищите около дома работу. Ваши проблемы нас не волнуют.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Народ вам что нельзя выход найти. Есть несколько путей: 1. Купить квартиру около работы 2. Ходить пешком или велосипед. 3. Найти работу на удаленке через компьютер.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А что в вашем черемном нет работы? Завод какой то есть и работайте, а не ленитесь.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Маршрутка 6 самая жесть!!!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А ГАИШНИКИ штрафуют на Змеиногорском КП за перегруз водителей
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ага, раз в полчаса.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Полностью поддерживаю. Это ужас! Выйти из скотовозки под названием маршрутка вообще невозможно. Порвут всю одежду, истопчут все ноги. Действительно, страшно, что можно вывалиться из автобуса или получить травму в автобусе. Раньше ходил трамвай номер 8, его давно оптимизировали под предлогом пандемии. Администрация , наверное, считает, что у нас в городе количество людей уменьшилось, поэтому количество маршрутов и транспорта сокращают, а цены поднимают. Пересадить администрацию в общественный транспорт. Пусть, как простые граждане приезжают на работу во взвинченном состоянии.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • В 53 не влезть уже на 5 остановке от конечки с утра. Одно радует, я живу на конечке. На кол наших чинуш!!!!
    04 февраля, Гость   Ответить
  • 53 автобус набирает людей битком, давка, двери одни открывают чаще всего, по выходным интервалы большие бывают. Господа чиновники не думают, что люди подвергаются опасности, не говоря о том, что не комфортно так ездить? Неприятно удивил комментарий, что автобус ходит по часам. Какое терпение.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Все, что в стране делается, должно быть экономически целесообразно. А то выбрали джинсы и жвачку, а теперь жалуются. Что, хотите как в союзе?
    04 февраля, Гость   Ответить
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