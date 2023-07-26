В Бийске машина во время обгона улетела в очень глубокий кювет

О пострадавших неизвестно

26 июля 2023, 10:15, ИА Амител

В Бийске водитель автомобиля при попытке обгона на объездной не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает "Инцидент Бийск".

О пострадавших неизвестно. В комментариях к записи пояснили, что водитель уходил от столкновения с другой машиной.