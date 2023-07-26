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В Бийске машина во время обгона улетела в очень глубокий кювет

О пострадавших неизвестно

26 июля 2023, 10:15, ИА Амител

В Бийске водитель автомобиля при попытке обгона на объездной не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает "Инцидент Бийск".

О пострадавших неизвестно. В комментариях к записи пояснили, что водитель уходил от столкновения с другой машиной.

"Он ехал по главной, но кое-кто, выезжая с второстепенной с моста, его не увидел. Некуда ему деваться было – либо на встречную полосу, либо в кювет", – отметил очевидец.

Бийск ДТП

Комментарии 2

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Гость

11:56:58 26-07-2023

Во второстепенного приехать помягче бы было

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Гость

22:48:57 26-07-2023

оператору Оскара!

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