В Бийске медики перехвалили себя в документах и похитили 1,2 млн рублей
Главврач частной клиники и его подчиненный преувеличили в документах объемы оказанных услуг
21 апреля 2025, 20:45, ИА Амител
В Бийске главный врач частной клиники "Здоровое поколение" и его подчиненный обвиняются в мошенничестве со страховыми выплатами, рассказали в региональном СК. Обвиняемые вносили в документы недостоверные данные об объемах оказанной в рамках ОМС медицинской помощи.
"По данным следствия, в период с января 2019 по декабрь 2023 года в городе Бийске главный врач медицинской клиники совместно со своим подчиненным сотрудником изготавливали подложные документы, содержащие недостоверные сведения об оказании медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования в части объема оказанных обществом услуг гражданам, застрахованным в Территориальном фонде ОМС Алтайского края", – говорится в сообщении.
Документы медики предоставляли в ТФОМС для дальнейшей оплаты. Таким образом, обвиняемые похитили не менее 1,2 миллиона рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Медработников обвинили в "мошенничестве, совершенном в особо крупном размере". Главного врача отправили под домашний арест. В отношении его подчиненного готовится ходатайство о заключении под стражу. Сейчас следствие собирает и закрепляет доказательства.
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