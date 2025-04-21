В Бийске медики перехвалили себя в документах и похитили 1,2 млн рублей

Главврач частной клиники и его подчиненный преувеличили в документах объемы оказанных услуг

21 апреля 2025, 20:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске главный врач частной клиники "Здоровое поколение" и его подчиненный обвиняются в мошенничестве со страховыми выплатами, рассказали в региональном СК. Обвиняемые вносили в документы недостоверные данные об объемах оказанной в рамках ОМС медицинской помощи.

"По данным следствия, в период с января 2019 по декабрь 2023 года в городе Бийске главный врач медицинской клиники совместно со своим подчиненным сотрудником изготавливали подложные документы, содержащие недостоверные сведения об оказании медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования в части объема оказанных обществом услуг гражданам, застрахованным в Территориальном фонде ОМС Алтайского края", – говорится в сообщении.

Документы медики предоставляли в ТФОМС для дальнейшей оплаты. Таким образом, обвиняемые похитили не менее 1,2 миллиона рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Медработников обвинили в "мошенничестве, совершенном в особо крупном размере". Главного врача отправили под домашний арест. В отношении его подчиненного готовится ходатайство о заключении под стражу. Сейчас следствие собирает и закрепляет доказательства.