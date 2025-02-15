На Алтае 20-летняя девушка перевела мошеннику 120 тысяч рублей в надежде продлить полис
Возбуждено уголовное дело
15 февраля 2025, 20:35, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
20-летняя жительница Славгорода перевела мошенникам 120 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанке позвонил незнакомец и сказал, что ей необходимо заменить свой просроченный полис ОМС.
"Далее пострадавшая действовала по указаниям неизвестного, который вел с ней разговор по телефону. Злоумышленник убедил ее оформить на свое имя кредитную карту, что она и сделала. После этого она перевела злоумышленнику деньги", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность афериста.
21:11:12 15-02-2025
Печально....
Печально что граждане страны не знают процесса взаимодействия с госорганами....
То симку продлить, то полис омс...
А та глядишь и абонемент на лифт надо будет покупать....
02:25:36 16-02-2025
Человечество с каждым днем разочаровывает меня все больше