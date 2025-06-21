В Бийске медики спасли мужчину, у которого случился инфаркт на работе
Пациента реанимировали в машине скорой помощи
21 июня 2025, 13:00, ИА Амител
В Бийске медики скорой помощи спасли мужчину, у которого случился инфаркт на работе, сообщили в телеграм-канале ССМП наукограда.
На вызов выехала линейная бригада. Фельдшер Наталья Слободчикова провела тромболизис и вызвала реанимационную бригаду.
По дороге в больницу у пациента остановилось сердце, медики констатировали клиническую смерть. В итоге машину остановили и врачи Ольга Ульянова, Евгений Мезенин и Андрей Редер провели сердечно-легочную реанимацию.
"Массаж сердца, искусственное дыхание, три разряда и сердце вновь забилось. Мужчина открыл глаза, испуганно взглянул на медиков и понял: он жив. Успокоив пациента, медики благополучно доставили его в больницу", – рассказали в ССМП.
Ранее в Бийске врачи реанимационной бригады спасли двухлетнего мальчика, который съел таблетки вместо конфет.
13:19:09 21-06-2025
Молодцы!
02:00:52 22-06-2025
Красавцы!
10:04:36 22-06-2025
И где приносит извинение наше здравоохранение,
Там кудесники линейные вам помогут всех верней.