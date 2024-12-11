В Бийске мигрант украл колбасу и мыло на 40 тысяч рублей
Он попался охранникам лишь при четвертой краже
11 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
В Бийске охранники гипермаркета остановили мигранта, который решил не оплачивать покупки. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
"Полицейские изъяли у мигранта элитный алкоголь, колбасу, сыр и мыло стоимостью почти 20 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Мужчина встал на миграционный учет в Барнауле и периодически приезжал в Бийск по личным делам. Каждый раз он заходил именно в этот супермаркет.
Выяснилось, что 31-летний иностранец на постоянной основе воровал различные продукты и средства гигиены. Чтобы не вызывать подозрений, он оплачивал несколько товаров и проносил остальное мимо кассы.
"За три визита в течение месяца мигрант вынес продукты и бытовую химию более чем на 40 тысяч рублей", – указывает ведомство.
Подозреваемый во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело.
20:09:58 11-12-2024
колбаса и мыло прям намекает чтобы ему смазали и обрадовали
09:37:27 12-12-2024
Пыяла (20:09:58 11-12-2024) колбаса и мыло прям намекает чтобы ему смазали и обрадовали... он искупит вину ударным трудом на стройках капитализма.
10:31:16 12-12-2024
Где видео с извинениями на камеру? Вроде же такое наказание у нас для мигрантов. И отпустят