В Бийске мигрант украл колбасу и мыло на 40 тысяч рублей

Он попался охранникам лишь при четвертой краже

11 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске охранники гипермаркета остановили мигранта, который решил не оплачивать покупки. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

"Полицейские изъяли у мигранта элитный алкоголь, колбасу, сыр и мыло стоимостью почти 20 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Мужчина встал на миграционный учет в Барнауле и периодически приезжал в Бийск по личным делам. Каждый раз он заходил именно в этот супермаркет.

Выяснилось, что 31-летний иностранец на постоянной основе воровал различные продукты и средства гигиены. Чтобы не вызывать подозрений, он оплачивал несколько товаров и проносил остальное мимо кассы.

"За три визита в течение месяца мигрант вынес продукты и бытовую химию более чем на 40 тысяч рублей", – указывает ведомство.

Подозреваемый во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело.