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В Бийске мигрант украл колбасу и мыло на 40 тысяч рублей

Он попался охранникам лишь при четвертой краже

11 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске охранники гипермаркета остановили мигранта, который решил не оплачивать покупки. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

"Полицейские изъяли у мигранта элитный алкоголь, колбасу, сыр и мыло стоимостью почти 20 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Мужчина встал на миграционный учет в Барнауле и периодически приезжал в Бийск по личным делам. Каждый раз он заходил именно в этот супермаркет.

Выяснилось, что 31-летний иностранец на постоянной основе воровал различные продукты и средства гигиены. Чтобы не вызывать подозрений, он оплачивал несколько товаров и проносил остальное мимо кассы.

"За три визита в течение месяца мигрант вынес продукты и бытовую химию более чем на 40 тысяч рублей", – указывает ведомство.

Подозреваемый во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Бийск полиция

Комментарии 3

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Пыяла

20:09:58 11-12-2024

колбаса и мыло прям намекает чтобы ему смазали и обрадовали

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Гость

09:37:27 12-12-2024

Пыяла (20:09:58 11-12-2024) колбаса и мыло прям намекает чтобы ему смазали и обрадовали... он искупит вину ударным трудом на стройках капитализма.

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Гость

10:31:16 12-12-2024

Где видео с извинениями на камеру? Вроде же такое наказание у нас для мигрантов. И отпустят

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