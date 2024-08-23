Как жителям Алтайского края бесплатно проводят газ и кто может попасть в программу?

На 2024 год в регионе запланировано строительство 400 километров газораспределительных сетей, половина уже готова

23 августа 2024, 10:40, ИА Амител

С начала 2024 года в Алтайском крае проложили порядка 200 километров газопроводов. В планах до 31 декабря сделать еще столько же. Так в регионе реализуется программа социальной догазификации, в рамках которой жители могут бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка. Губернатор Виктор Томенко в июле на встрече с зампредом правительства РФ Александром Новаком анонсировал, что в этом году техническую возможность подключения к газу в регионе создадут почти для 7700 домовладений. О том, как идет реализация программы в Алтайском крае и кто может в нее войти, — в материале amic.ru.

Справка:

Социальная газификация — это федеральная программа, которая стартовала в России по поручению президента в 2021 году. По ней газ от магистральной трубы до границ участков домовладельцев государство проводит бесплатно. Остальные расходы собственник берет на себя: ему нужно оплатить проект, прокладку газопровода внутри участка и дома. При этом для льготников предусмотрены субсидии.

Газификация Алтайского края / Фото: предоставлено amic.ru

Что сделано по программе догазификации в Алтайском крае?

За время действия программы "Газпром газораспределение Барнаул" Единый оператор газификации в Алтайском крае построил в регионе 1130 километров газопроводов. Благодаря этому жители 48,5 тысячи домовладений в крае получили возможность подключиться к сетям. Из них к 27,7 тысячи земельных участков газ уже подвели.

По данным регионального Минстроя, на 2024 год было запланировано строительство 400 километров газораспределительных сетей. Половину уже удалось выполнить. Газ появился в населенных пунктах Смоленского и Красногорского районов. В Сростках, Верх-Катунском, поселках Пригородный, Заря и Первомайское Бийского района, в селе Первомайское Первомайского района, селе Зимари Калманского района запустили распределительные сети. Следующие на очереди большие объекты в Новоалтайске, Бийске, Тальменском и Первомайском районах.

"Догазификация – важнейшее направление нашей работы. Реализация такого масштабного проекта ведется в тесном взаимодействии с правительством края. Первоочередной задачей является создание газовой инфраструктуры для обеспечения технической возможности подключения всех жителей газифицированных населенных пунктов к природному газу. В этом строительном сезоне мы построили порядка 200 км газопроводов. Но для нас важно, чтобы газ дошел не только до границы земельного участка, но и зашел в дома к потребителям", — говорит генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.

До какого года действует эта программа и как в нее попасть?

Правительство Российской Федерации запустило программу социальной газификации индивидуальных домов в 2021 году. Действует она бессрочно. Благодаря ей провести газ до границ земельного участка можно бесплатно, если дом находится в газифицированном населенном пункте. Таких в Алтайском крае 107, в которых до 56 182 домов потенциально можно дотянуть трубу. А в 2024 году действие программы распространили и на дачные поселки (СНТ).

Чтобы войти в программу, необходимо подать заявку на портале Единого оператора газификации и прикрепить копии документов: паспорта, права собственности на дом и землю, ИНН и СНИЛС. Также можно обратиться через портал госуслуг, в МФЦ или клиентские центры "Газпром газораспределение Барнаул".

Всего в регионе за время работы программы догазификации было принято почти 36 тысяч заявок, заключено свыше 33 тысяч договоров. В порядка восьми тысячах домов голубое топливо уже есть.

"До границ участка все работы для владельцев домов бесплатные. Строительство газовых сетей на земельном участке, разводку в доме, газовое оборудование и его монтаж оплачивает собственник. Но у нас есть льготные категории граждан, для которых предусмотрены меры социальной поддержки. На эти цели в 2024 году правительство региона выделило 50 миллионов рублей, еще 32,7 миллиона — федеральный центр", — рассказывает замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислав Цыро.

Льготники могут возместить уже понесенные затраты на газификацию в размере до 100 тысяч рублей либо направить эти средства на оплату оборудования и выполнение работ.

Кому при газификации положены льготы?

Воспользоваться субсидией за счет средств федерального бюджета могут:

ветераны Великой Отечественной войны (труженики тыла, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда");

инвалиды боевых действий;

инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий;

многодетные семьи;

малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми;

участники специальной военной операции;

члены семей участников специальной военной операции;

инвалиды первой группы;

лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.

На краевую поддержку могут рассчитывать: