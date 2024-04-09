В Бийске могут повысить цену на проезд в общественном транспорте до 35 рублей

Перевозчики собрали необходимые документы и передали обращение в отдел ценообразования мэрии Бийска

09 апреля 2024, 21:27, ИА Амител

Автобус / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Стоимость проезда в общественном транспорте Бийска может увеличиться до 35 рублей. Как сообщает "Бийский рабочий", перевозчики обосновали увеличение цены билета сильным подорожанием горюче-смазочных материалов (ГСМ) и запасных частей.

Предприниматели добиваются повышения тарифов на проезд по городским маршрутам Бийска с января 2024 года. Тогда им удалось договориться с властями о переносе рассмотрения вопроса на весну. Теперь же перевозчики собрали необходимые документы и передали обращение в отдел ценообразования мэрии Бийска. В нем власти призывают увеличить стоимость проезда на 7 рублей – с 28 до 35 рублей.

"Каждый день мы заправляем автобусы. Каждый день случаются поломки – соответственно, нужны запчасти. В последний раз тариф поднимали в январе 2023 года. Тогда – на 2 рубля. Прошло больше года, топливо уже стоит около 70 рублей, то есть рост на 20%", – заявил перевозчик Илья Хименко. Предприниматели также отмечают, что повышение цен поможет повысить зарплаты экипажам общественного транспорта. Это также необходимо, ведь "все дорожает" и им нужно "семьи содержать".

Теперь у властей есть на рассмотрение заявки перевозчиков 60 дней. При этом не исключено, что фактические расчеты могут завершить ранее.