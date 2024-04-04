Почему в Барнауле решили повысить тариф и к каким изменениям это приведет
Разбираемся в самом крупном повышении стоимости проезда за долгое время
04 апреля 2024, 12:28, ИА Амител
Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула вырастет уже в ближайшее время. Такое решение приняли участники координационного совета по ценообразованию Барнаула на заседании, которое состоялось 3 апреля. Данные меры представители мэрии краевой столицы назвали вынужденными. Однако ожидается, что повышение тарифа повлечет улучшение качества услуг для барнаульцев. Объясняем, как именно изменится стоимость проезда и можно ли будет платить дешевле.
Итак, насколько вырастет тариф?
Сразу на 5 рублей. Таким образом, платить за проезд при расчете наличными барнаульцы будут 35 рублей на всех видах транспорта.
Заседание координационного совета по ценообразованию провел заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун. В нем также приняли участие представители мэрии, перевозчики, общественники и депутаты городской Думы.
Сергей Рябчун объяснил, что в начале 2023 года перевозчики обратились с просьбой пересмотреть регулируемые тарифы за наличный расчет до 35 рублей в автотранспорте и 44 рублей в электротранспорте. В итоге члены комиссии решили сделать тариф единым для всех видов транспорта.
А какой тариф действует сейчас?
В настоящее время в общественном транспорте города действуют регулируемые тарифы, установленные с 1 января 2023 года. Стоимость поездки по электронным средствам платежа варьируется от 9 до 16 рублей для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту, от 24 до 27 рублей по общегражданским проездным, за наличный расчет и по банковским картам - 30 рублей за одну поездку.
Будет ли возможность платить за проезд меньше?
Да, для этого проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа. Так, стоимость одной поездки в электротранспорте:
- по проездному "Для граждан" – 27 рублей (стоимость проездного на месяц – 1620 рублей без ограничения поездок);
- по "Единому проездному" - 27 рублей (стоимость проездного на 50 поездок - 1350 рублей, на 42 поездки – 1140 рублей, на 20 поездок - 540 рублей);
- по "Электронному кошельку" - 29 рублей;- по "Курьерскому проездному" – 30 рублей (стоимость проездного на месяц – 3000 рублей без ограничения поездок);- по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально - на 2 рубля до 11-18 рублей.
Кроме этого, для пенсионеров предложили расширить линейку тарифных планов и ввести новый экономный "Пенсионный лимитированный" проездной на 20 поездок стоимостью 360 рублей.
И когда начнут действовать тарифные планы?
С 1 мая текущего года.
Для чего нужно повышать проезд? Это поможет улучшить качество услуг?
Ожидается, что да. Все дополнительные средства перевозчики планируют направить на повышение зарплаты водителям и кондукторам, а также на обновление парка техники.
Во время заседаний координационного совета исполняющий обязанности директора МУП "Горэлектротранс" Александр Возный объяснил, что при существующем тарифе будет сложно проводить ремонт трамваев и троллейбусов. А вот изменение тарифа как раз якобы позволит направить дополнительные средства на повышение заработной платы, что привлечет новых работников и повысит обеспеченность предприятия водителями и кондукторами. Кроме того, пояснил Александр Возный, повышение тарифа позволит больше ремонтировать подвижной состав, что скажется на комфорте перевозок для барнаульцев.
Обещают обновление автобусов и другие перевозчики. Генеральный директор ООО "Евробус-плюс" Роман Арапов рассказал, что в 2023 году компания заключила долгосрочные контракты с администрацией на перевозку пассажиров. В рамках долгосрочного сотрудничества в 2023 году приобретены три автобуса.
"Заключен контракт на поставку еще двух автобусов в 2024 году", - пояснил Роман Арапов.
Директор ООО "Евробус-плюс" объяснил, что в прошлом году для сотрудников предприятия подняли зарплату водителям на 18%. Повышать ее нужно еще выше. Практически все перевозчики утверждают, что в Барнауле есть дефицит кондукторско-водительского состава, рост стоимости расходных материалов, запасных частей, коммунальных платежей. Так, по словам Романа Арапова, в 2023 на 28% выросли цены на дизельное топливо – с 50 до 64 рублей.
Также во время заседания председатель Барнаульской городской общественной организации АК ветеранов Валентин Бороздин обратился с просьбой повысить культуру пассажироперевозок, особенно это важно для горожан старшего возраста, пользующихся общественным транспортом.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк, обсуждая возможное изменение тарифа, заявлял также о необходимости улучшать качество предоставляемой услуги для пассажиров.
"Глава города также поручил проработать линейку тарифных планов с учетом безналичной системы оплаты проезда. Кроме того, по поручению Вячеслава Франка будет разработан комплекс мер по усилению контроля за работой пассажироперевозящих компаний", - приводит слова Вячеслава Франка пресс-служба мэрии.
На нерегулируемых маршрутах тариф изменится тоже?
Нет. Он изменился с 1 января 2024 года и составляет сейчас 35 рублей. Речь идет о следующих маршрутах: № 18, 27, 58, 50, 65, 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29.
О дальнейшем росте цены на проезд на нерегулируемых маршрутах в настоящее время речи не идет.
Когда в Барнауле в последний раз повышали тариф?
С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 28 рублей до 30 рублей. В декабре 2021 года стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.
12:33:17 04-04-2024
ВООБЩЕ НЕУБЕДИТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!! Есть желание -находится возможность! нет желание -причины!!!!!!!! О народе никогда не думается!
12:47:54 04-04-2024
Бесконечная мантра: " ожидается, что повышение тарифа повлечет улучшение качества услуг для барнаульцев", а в реальности с каждым повышением ОТ работает все хуже и хуже. А городской"власти" наплевать. Рука руку моет(
12:59:32 04-04-2024
На 55 маршруте ,автобусы уже е дыгают колесами ,окна не открываются ,люки тоже эти автобусы ещё были при нозарчуке ,сто раз при этом подняли цену за проезд ,а автобусы так и не поменяли ,кому то не хватает пополнить кубышку ,куда смотрит прокуратура,думаю они заодно ,делятся
13:45:44 04-04-2024
Галина (12:59:32 04-04-2024) На 55 маршруте ,автобусы уже е дыгают колесами ,окна не откр... Всё там открывается. Просто нужно хорошее усилие. Вполне нормальные автобусы для пригорода. Скажите спасибо, что не Пазики.
14:08:12 04-04-2024
Гость (13:45:44 04-04-2024) Всё там открывается. Просто нужно хорошее усилие. Вполне нор... Где нормальные - то? Один раз зимой съездила до санатория "Обь" и пришлось стоять всю дорогу. На это сиденье даже ногами встать противно, не то что сесть - рваное, грязное, лохмотья висят. А на полу дыра была забита листом железа, но не плотно - дорогу было видно. Вот это сильно нормальные!!! Думала, что один такой попался. На обратном пути приходит опять такой же. Не поехала, пошла на трамвай - там то же самое
20:02:12 04-04-2024
Гость (13:45:44 04-04-2024) Всё там открывается. Просто нужно хорошее усилие. Вполне нор... Из Солгри отписался казачок?
13:01:13 04-04-2024
Почему в Барнауле решили повысить тариф и к каким изменениям это приведет
1. Жажда наживы
2. Ни к чему хорошему!
И еще когда уже за перевозчиков возьмутся контролирующие органы? Сколько можно то? Почему нет контроля, хотя бы по самым проблемным вопросам? Проблемы есть у каждой отрасли в городе но как то же справляются другие и успешно, и только в сфере городских пассажироперевозок полный "ШВАХ"! И отсутствие то одного, то другого, звучит из уст перевозчиков как "индульгенция" на нарушение прав граждан. За такое "скотское" отношение с пассажиров, они перевозчики еще и приплачивать должны пассажирам!
13:15:36 04-04-2024
А почему бы на наш рынок автоперевозок не пустить новосибирские компании? А местных выгнать под ж.. коленом. Сделать аукцион кто предложит самую низкую цену тех и запустить сюда. Тогда билет бы стоил 10 рублей
13:49:07 04-04-2024
Гость (13:15:36 04-04-2024) А почему бы на наш рынок автоперевозок не пустить новосибирс...
Никто тут не будет возить людей за 10 рублей.
14:16:35 04-04-2024
Гость (13:49:07 04-04-2024) Никто тут не будет возить людей за 10 рублей.... Отвечай за себя, а не за других.Видимо, из автотолстосумов?
14:49:31 04-04-2024
Гость (13:15:36 04-04-2024) А почему бы на наш рынок автоперевозок не пустить новосибирс... А потому что никто не станет ломать годами сложившуюся и отлаженную относительно легальную схему по освоению средств и отжиму денег у населения, в которой лично заинтересованы далеко не только перевозчики.
16:58:17 04-04-2024
Гость (13:15:36 04-04-2024) А почему бы на наш рынок автоперевозок не пустить новосибирс... В Новосибирске тариф 35 рублей.
13:41:32 05-04-2024
Гость (16:58:17 04-04-2024) В Новосибирске тариф 35 рублей.... Так там и город в 2 раза больше и кол-во парка ТС больше...
Не чета нашим трем развалинам.
Смысл от ОТ если долбанный трамвай порой приходится ждать по 40 минут... 40 и это не шутка не прикол.
13:27:45 04-04-2024
Бездонную бочку ,добром не наполнишь.Может причины то совсем в другом?Может нужны компетентные люди в руководстве и управлении?А если на их месте бездари ,то хоть сколько повышай тарифы-всё равно будет то же самое.
13:48:23 04-04-2024
Годами я твержу, что по городу катаются квадратные километры пустых рекламных площадей, и что зарабатывать надо на этом - что горох об стену. Проще каждый год тариф клянчить подороже.
14:11:23 04-04-2024
Гость (13:48:23 04-04-2024) Годами я твержу, что по городу катаются квадратные километры... Даже если владелец и заработает на рекламе,это никак не скажется на тарифе. Или вы думаете,что сейчас размещённая на некоторых автобусах реклама бесплатна рекламодателю????!
14:10:01 04-04-2024
А почему не везде можно рассчитаться по "Электронному кошельку" , на маршруте №6 заикнёшься про безналичный расчет, покроют матом. Мне вот например было бы очень удобно везде рассчитываться безналично. Поднимаете тарифы, сделайте удобный расчет.
14:10:41 04-04-2024
Несколько лет назад после очередного повышения тарифов один из перевозчиков не стал поднимать ценник. Его с гиканьем выгнали с маршрутов! Выгнали местные власти!
15:12:31 04-04-2024
помните? (14:10:41 04-04-2024) Несколько лет назад после очередного повышения тарифов один из перевозчиков не стал поднимать ценник. Его с гиканьем выгнали с маршрутов! Выгнали местные власти! ... прекрасно помним. Олежка Бесчастных решил возить людей дешевле, чем город стоимость проезда установил, со словами "данной суммы за проезд на газельке хватает с лихвой и еще остается и водителям и ему на чорную икру и новую БЭХу". но Олежка до сих пор людей возит... куда же его выгнали местные власти?
14:28:23 04-04-2024
достаточно посмотреть кто является главой координационного совета по ценообразованию и кто его непосредственный начальник. всё на места встает!
14:48:47 04-04-2024
прочитал заголовок "Почему в Барнауле решили повысить тариф и к каким изменениям это приведет" ------ дальше читать не стал. потому что прекрасно знаю, что никаких изменений не будет.. а то, о чем перевозчики поют по несколько раз в год, касается всех горожан, да еще и не по одному разу.. но доходы повышают только перевозчикам.. а на горожан давно положили...
15:52:44 04-04-2024
Гость (14:48:47 04-04-2024) прочитал заголовок "Почему в Барнауле решили повысить тариф ... Именно так. И это касается не только вопросов с транспортом. Просто эта тема самая больная для горожан. И что народ повозмущается и все! А решение принято, несмотря на несогласие большинства.
Мэр должен избираться народом и отвечать за свои решения перед ним же!
15:45:38 04-04-2024
Общественный транспорт должно дотировать государство, это очень важно, посчитаешь сколько денег уходит на дорогу и подумаешь а есть ли смысл вообще ходить на работу или поискать работу рядом с домом, не удивляйтесь тогда почему рабочих рук не хватает на производствах.
15:59:02 04-04-2024
"ожидается что да" ? каждый раз повышая цены, обещают обновление парка и прочее. по факту только недоноски от москвы киидают, а автобусы как убитые были так и есть, и так и будут! взять те же 20ки, впереди лето, снова в них будет сауна, системы вентиляций не работают, про кондиционеры вообще молчу, какие кондиционеры могут быть в 2024 году, в лучшем случае вентилятор, если повезет.
Грязь, пыль. и за это 35р? Они еще и остановки пролетают мимо, например в пос.Лесной. постоянные жалобы, за это повышать тариф?
Ничего не изменится ТОЧНО. Лишь через пару месяцев запросят 40р...
16:02:30 04-04-2024
Пересаживайтесь на общественный транспорт, говорили они, чтобы уменьшить пробки на дорогах.
И что? Это мотивация для пересадки на общественный транспорт? Такими темпами, даже старушки на утренние посиделки, будут ездить на своих авто, ибо дешевле будет чем общественный транспорт.
Мне до работы ехать 30км, 3 пересадки, это 105р. На авто выходит примерно 150р. На авто еду 40 минут, на автобусе, если они вовремя придут, около 2ч. Плюс стоя. В чем мотивация пересаживания на общественный транспорт?
20:38:45 04-04-2024
Гость (16:02:30 04-04-2024) Пересаживайтесь на общественный транспорт, говорили они, что... вы забыли амортизацию посчитать, стоянку, страховку итд. стоимость авто, в конце концов.
пересчитайте и напишите правильную цифру, пожалуйста.
16:24:51 04-04-2024
На нерегулируемых маршрутах тариф изменится тоже? Нет. Он изменился с 1 января 2024 года и составляет сейчас 35 рублей. Речь идет о следующих маршрутах: бла-бла-бла 32. Я живу в Научном городке. Проезд на 32 пазике как был, так и стоит 30 рублей. Пока никто не повышал.
16:34:12 04-04-2024
"Почему в Барнауле решили повысить тариф" ------- Потому что руководству города на****ь на жителей... И оно, менее чем за полгода, решило повторно перевозчикам в карман денег подкинуть...
"Разбираемся в самом крупном повышении стоимости проезда за долгое время"------ В январе повысили, а теперь в мае еще поднимут... Как же много времени прошло. Целых 4 месяца...
"ожидается, что повышение тарифа повлечет улучшение качества услуг для барнаульцев"--------- Хоть одно повышение стоимости проезда повлекло улучшение качества? Пусть заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун и дальше верит в эти сказки... Хотя он скорее всего на ОТ уже лет несколько не ездил в частном формате...
17:27:18 04-04-2024
про улучшения поржал конечно от души спасибо амик.
18:38:47 04-04-2024
Что значит к каким изменениям? Ребёнку же понятно: перевозчики будут богаче, население беднее. А мэр по другому думает?
19:14:39 04-04-2024
Ещё после прошлого повышения предполагал, что правоохранительные структуры заинтересуются вопросом, и начнут наводить порядок в администрации города. Зря надеялся ...
20:00:39 04-04-2024
Чучмек (19:14:39 04-04-2024) Ещё после прошлого повышения предполагал, что правоохранител... рука руку....
12:22:05 05-04-2024
Ничего не меняется в лучшую сторону для пассажиров, как бы и сколько про это не говорили и не увеличивали стоимость проезда! транспорт в ужасном состоянии, все грязное , пол дырявый, но мы вынуждены на это закрывать глаза (хотя очень противно), а порой радостно, что ты этот "убитый" транспорт дождался и смог влезть в него! Просто "скотовозки"!!! А водители! Хамье одно и неадекват! А то, что они позволяют себе при пассажирах еще и курить - вообще нонсанс. Видимо это вообще считается нормой в транспортных компаниях