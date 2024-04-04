Почему в Барнауле решили повысить тариф и к каким изменениям это приведет

Разбираемся в самом крупном повышении стоимости проезда за долгое время

04 апреля 2024, 12:28, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула вырастет уже в ближайшее время. Такое решение приняли участники координационного совета по ценообразованию Барнаула на заседании, которое состоялось 3 апреля. Данные меры представители мэрии краевой столицы назвали вынужденными. Однако ожидается, что повышение тарифа повлечет улучшение качества услуг для барнаульцев. Объясняем, как именно изменится стоимость проезда и можно ли будет платить дешевле.

Итак, насколько вырастет тариф?

Сразу на 5 рублей. Таким образом, платить за проезд при расчете наличными барнаульцы будут 35 рублей на всех видах транспорта.

Заседание координационного совета по ценообразованию провел заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун. В нем также приняли участие представители мэрии, перевозчики, общественники и депутаты городской Думы.

Сергей Рябчун объяснил, что в начале 2023 года перевозчики обратились с просьбой пересмотреть регулируемые тарифы за наличный расчет до 35 рублей в автотранспорте и 44 рублей в электротранспорте. В итоге члены комиссии решили сделать тариф единым для всех видов транспорта.

А какой тариф действует сейчас?

В настоящее время в общественном транспорте города действуют регулируемые тарифы, установленные с 1 января 2023 года. Стоимость поездки по электронным средствам платежа варьируется от 9 до 16 рублей для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту, от 24 до 27 рублей по общегражданским проездным, за наличный расчет и по банковским картам - 30 рублей за одну поездку.

Будет ли возможность платить за проезд меньше?

Да, для этого проработана тарифная линейка с использованием электронных средств платежа. Так, стоимость одной поездки в электротранспорте:

- по проездному "Для граждан" – 27 рублей (стоимость проездного на месяц – 1620 рублей без ограничения поездок);

- по "Единому проездному" - 27 рублей (стоимость проездного на 50 поездок - 1350 рублей, на 42 поездки – 1140 рублей, на 20 поездок - 540 рублей);

- по "Электронному кошельку" - 29 рублей;- по "Курьерскому проездному" – 30 рублей (стоимость проездного на месяц – 3000 рублей без ограничения поездок);- по социальным электронным проездным для отдельных категорий граждан (школьники, студенты и пенсионеры по возрасту) предложено сохранить льготную стоимость проезда, увеличив ее минимально - на 2 рубля до 11-18 рублей.

Кроме этого, для пенсионеров предложили расширить линейку тарифных планов и ввести новый экономный "Пенсионный лимитированный" проездной на 20 поездок стоимостью 360 рублей.

И когда начнут действовать тарифные планы?

С 1 мая текущего года.

Для чего нужно повышать проезд? Это поможет улучшить качество услуг?

Ожидается, что да. Все дополнительные средства перевозчики планируют направить на повышение зарплаты водителям и кондукторам, а также на обновление парка техники.

Во время заседаний координационного совета исполняющий обязанности директора МУП "Горэлектротранс" Александр Возный объяснил, что при существующем тарифе будет сложно проводить ремонт трамваев и троллейбусов. А вот изменение тарифа как раз якобы позволит направить дополнительные средства на повышение заработной платы, что привлечет новых работников и повысит обеспеченность предприятия водителями и кондукторами. Кроме того, пояснил Александр Возный, повышение тарифа позволит больше ремонтировать подвижной состав, что скажется на комфорте перевозок для барнаульцев.

Обещают обновление автобусов и другие перевозчики. Генеральный директор ООО "Евробус-плюс" Роман Арапов рассказал, что в 2023 году компания заключила долгосрочные контракты с администрацией на перевозку пассажиров. В рамках долгосрочного сотрудничества в 2023 году приобретены три автобуса.

"Заключен контракт на поставку еще двух автобусов в 2024 году", - пояснил Роман Арапов.

Директор ООО "Евробус-плюс" объяснил, что в прошлом году для сотрудников предприятия подняли зарплату водителям на 18%. Повышать ее нужно еще выше. Практически все перевозчики утверждают, что в Барнауле есть дефицит кондукторско-водительского состава, рост стоимости расходных материалов, запасных частей, коммунальных платежей. Так, по словам Романа Арапова, в 2023 на 28% выросли цены на дизельное топливо – с 50 до 64 рублей.

Также во время заседания председатель Барнаульской городской общественной организации АК ветеранов Валентин Бороздин обратился с просьбой повысить культуру пассажироперевозок, особенно это важно для горожан старшего возраста, пользующихся общественным транспортом.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк, обсуждая возможное изменение тарифа, заявлял также о необходимости улучшать качество предоставляемой услуги для пассажиров.

"Глава города также поручил проработать линейку тарифных планов с учетом безналичной системы оплаты проезда. Кроме того, по поручению Вячеслава Франка будет разработан комплекс мер по усилению контроля за работой пассажироперевозящих компаний", - приводит слова Вячеслава Франка пресс-служба мэрии.

На нерегулируемых маршрутах тариф изменится тоже?

Нет. Он изменился с 1 января 2024 года и составляет сейчас 35 рублей. Речь идет о следующих маршрутах: № 18, 27, 58, 50, 65, 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29.

О дальнейшем росте цены на проезд на нерегулируемых маршрутах в настоящее время речи не идет.

Когда в Барнауле в последний раз повышали тариф?

С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 28 рублей до 30 рублей. В декабре 2021 года стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.