В Бийске могут вслед за Барнаулом повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Перевозчики ссылаются на рост стоимости топлива и запчастей, а также нехватку водителей автобусов

08 апреля 2025, 10:51, ИА Амител

Общественный транспорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Бийска примут в ближайшие дни. Как сообщает "Бийский рабочий", об этом заявили в администрации города, комментируя распространяющиеся в соцсетях слухи.

Отмечается, что бийчане пересылают друг другу информацию, что с 1 мая проезд в автобусах на основных городских маршрутах подорожает до 40 рублей. В мэрии отметили, что однозначного решения еще не принято. Перевозчики действительно обратились к властям с просьбой повысить стоимость проезда. Они сослались на рост стоимости топлива и запчастей, а также нехватку водителей автобусов.

"Решение будет принято в ближайшие дни, на этой неделе. Действительно, повышение стоимости проезда состоится, но на сколько и с какой даты – пока на стадии обсуждения", – добавили в мэрии.

Повышать стоимость проезда в общественном транспорте возможно раз в год. Последнее изменение тарифа состоялось 1 мая 2024 года – тогда цена билета выросла с 28 до 33 рублей. Отметим, что ранее до 40 рублей стоимость проезда повысили и в Барнауле – действовать новый тариф в автобусах, трамваях и троллейбусах начнет с 1 мая.