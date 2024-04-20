В Бийске с 1 мая подорожает проезд в общественном транспорте

Для школьников, студентов и пенсионеров стоимость проездного останется прежней

20 апреля 2024, 10:10, ИА Амител

Автобус / Фото: Pau Casals / unsplash.com

С 1 мая в Бийске подорожает проезд в общественном транспорте, сообщили в мэрии.

Цена поездки в автобусе по городским маршрутам составит 33 рубля, а по общественно значимым – 40. Проезд в трамвае также обойдется в 33 рубля.

При этом для льготников стоимость проездных не изменится:

для пенсионеров по возрасту – 550 рублей для всех видов транспорта;

для школьников и студентов – 550 рублей для трамваев и троллейбусов.

Основными причинами увеличения стоимости проезда стало подорожание топлива, запчастей, комплектующих и повышение расходов на зарплаты. Перевозчики при этом просили установить стоимость билета в 39 рублей по городским и 63 рубля – по общественно значимым маршрутам.

В Барнауле с 1 мая в общественном транспорте также повысят стоимость проезда. Тариф для автобусов, трамваев и троллейбусов вырастет на 5 рублей.