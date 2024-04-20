В Бийске с 1 мая подорожает проезд в общественном транспорте
Для школьников, студентов и пенсионеров стоимость проездного останется прежней
20 апреля 2024, 10:10, ИА Амител
С 1 мая в Бийске подорожает проезд в общественном транспорте, сообщили в мэрии.
Цена поездки в автобусе по городским маршрутам составит 33 рубля, а по общественно значимым – 40. Проезд в трамвае также обойдется в 33 рубля.
При этом для льготников стоимость проездных не изменится:
- для пенсионеров по возрасту – 550 рублей для всех видов транспорта;
- для школьников и студентов – 550 рублей для трамваев и троллейбусов.
Основными причинами увеличения стоимости проезда стало подорожание топлива, запчастей, комплектующих и повышение расходов на зарплаты. Перевозчики при этом просили установить стоимость билета в 39 рублей по городским и 63 рубля – по общественно значимым маршрутам.
В Барнауле с 1 мая в общественном транспорте также повысят стоимость проезда. Тариф для автобусов, трамваев и троллейбусов вырастет на 5 рублей.
10:13:17 20-04-2024
Хороший подарок, для трудящихся в их праздник.
11:09:38 20-04-2024
Душегубы! Прям в канун Великой Победы.
00:12:20 21-04-2024
Троллейбусов в городе Бийске нет,а трамваи не во всех районах города есть. А вот льготного проезда на автобусе для школьников и студентов не предусмотрено.