В Бийске молодой мошенник забрал у пенсионерки 800 тысяч рублей

Женщине сказали, что ее родственница попала в ДТП

14 мая 2025, 20:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске перед судом предстал 18-летний парень, которого обвиняют в мошенничестве по схеме "ваш родственник попал в беду", сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в мае 2024 года обвиняемый, несовершеннолетний на тот момент, вступил в мессенджере в преступный сговор с неизвестными. Мошенники позвонили пожилой бийчанке и сказали, что ее родственница попала в ДТП и пенсионерке необходимо передать деньги на лечение потерпевших.

"Поверив звонившим, пенсионерка в последующем передала прибывшему на такси несовершеннолетнему соучастнику имеющиеся у нее 800 тысяч рублей. Полученные мошенническим путем денежные средства юноша перечислил на банковские счета кураторов, оставив себе часть денежных средств в качестве вознаграждения за совершение противоправных действий", – рассказали в ведомстве.

Полицейским удалось задержать "курьера", забиравшего у потерпевшей деньги. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Барнауле студент также подрабатывал "курьером" и похитил у пенсионеров 2,7 млн рублей. Самой пожилой жертвой мошенников стала 96-летняя женщина.