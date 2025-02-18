В Бийске мужчина убежал из магазина с полной корзинкой алкоголя, икры и конфет

В отношении горожанина возбудили уголовное дело

18 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске полицейские задержали мужчину по подозрению в грабеже, сообщили в МВД Алтайского края.

Накануне утром горожанин зашел в магазин известной торговой сети, взял корзинку и начал прогуливаться по рядам.

"Посетитель набрал алкогольных напитков, икру, консервы, конфеты и другие продукты на сумму несколько тысяч рублей. Однако рассчитываться за товар злоумышленник не собирался. Он прошел мимо кассы с полной корзинкой и скрылся в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.

Работники супермаркета обратились в полицию. Правоохранители задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя. Он сознался в содеянном.

В отношении бийчанина составили административный материал, а также возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".