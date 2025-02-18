В Бийске мужчина убежал из магазина с полной корзинкой алкоголя, икры и конфет
В отношении горожанина возбудили уголовное дело
18 февраля 2025, 11:15, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали мужчину по подозрению в грабеже, сообщили в МВД Алтайского края.
Накануне утром горожанин зашел в магазин известной торговой сети, взял корзинку и начал прогуливаться по рядам.
"Посетитель набрал алкогольных напитков, икру, консервы, конфеты и другие продукты на сумму несколько тысяч рублей. Однако рассчитываться за товар злоумышленник не собирался. Он прошел мимо кассы с полной корзинкой и скрылся в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.
Работники супермаркета обратились в полицию. Правоохранители задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя. Он сознался в содеянном.
В отношении бийчанина составили административный материал, а также возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".
11:27:58 18-02-2025
Чувак на иной романтизм рассчитывал! Кайфоломы
11:57:16 18-02-2025
Когда его задержали похищенное он уже употребил. Не?
11:59:59 18-02-2025
Молодец. О товарищах думал.
12:26:44 18-02-2025
С такими ценами, есть и пить нужно не доходя до кассы. А то с прилавка взял по одной цене, дошел до кассы - уже подорожало.
13:17:10 18-02-2025
Украл-выпил-в тюрьму, романтика.