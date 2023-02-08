В Бийске мужчина украл украшения своей знакомой и продал

Добычей злоумышленника стали цепочка, подвеска, крестик, браслет и две пары серёжек

08 февраля 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

40-летняя жительница Бийска обратилась в полицию и рассказала о том, что у неё пропали ювелирные украшения. Подробности истории рассказали в региональном МВД.

У женщины пропали цепочка, подвеска, крестик, браслет и две пары серёжек. Украл их, как установили правоохранители, 34-летний знакомый горожанки.

Полицейским мужчина рассказал, что продал украденное, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении него возбудили уголовное дело.