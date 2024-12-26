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В Бийске мужчина заглянул в гараж знакомых и продал их колеса таксисту

Бийчане пригласили его на застолье

26 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Автомобильное колесо / Фото: pxhere.com
Автомобильное колесо / Фото: pxhere.com

В Бийске 39-летний мужчина украл из гаража знакомых два колеса для иномарки. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Мужчина пришел к знакомым, которые снимали дом в приобской части города. После вечернего застолья хозяева уснули, и гость решил вернуться домой. Перед уходом бийчанин заглянул в их гараж.

"С помощью монтировки он сорвал навесной замок, открыл ворота и увидел два колеса от иномарки", – рассказали полицейские.

В этот момент к дому подъехала машина такси. Не теряя времени, мужчина предложил водителю купить якобы его колеса за небольшую сумму. Сделка состоялась прямо на месте.

Утром владелец гаража обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника по горячим следам. Подозреваемый, ранее судимый, признал свою вину и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело. На время следствия задержанный находится под подпиской о невыезде.

Бийск полиция

Комментарии 5

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Гость

11:38:31 26-12-2024

Я подозревал, что таксисты на колесах

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Гость

12:29:09 26-12-2024

Гость (11:38:31 26-12-2024) Я подозревал, что таксисты на колесах... Не только таксисты,но и собутыльники воришки тоже.

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Гость

11:47:35 26-12-2024

Вернее сказать, это была знакомая крыса.

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Musik

13:42:42 26-12-2024

а мог бы чего похуже сделать.

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Стоун

15:23:09 26-12-2024

Musik (13:42:42 26-12-2024) а мог бы чего похуже сделать.... так он и сделал, его как человека пригласили в дом, накормили и напоили а он как крыса взломал замок, продал чужие вещи а на вырученные деньги купил себе дозу или алкоголя или вещества.

а то что написал явку с повинной явно желает соскочить или получить меньше положенного.
вроде 39 лет ума нет.

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