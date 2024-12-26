В Бийске мужчина заглянул в гараж знакомых и продал их колеса таксисту
Бийчане пригласили его на застолье
26 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
В Бийске 39-летний мужчина украл из гаража знакомых два колеса для иномарки. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
Мужчина пришел к знакомым, которые снимали дом в приобской части города. После вечернего застолья хозяева уснули, и гость решил вернуться домой. Перед уходом бийчанин заглянул в их гараж.
"С помощью монтировки он сорвал навесной замок, открыл ворота и увидел два колеса от иномарки", – рассказали полицейские.
В этот момент к дому подъехала машина такси. Не теряя времени, мужчина предложил водителю купить якобы его колеса за небольшую сумму. Сделка состоялась прямо на месте.
Утром владелец гаража обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника по горячим следам. Подозреваемый, ранее судимый, признал свою вину и написал явку с повинной.
Возбуждено уголовное дело. На время следствия задержанный находится под подпиской о невыезде.
11:38:31 26-12-2024
Я подозревал, что таксисты на колесах
12:29:09 26-12-2024
Гость (11:38:31 26-12-2024) Я подозревал, что таксисты на колесах... Не только таксисты,но и собутыльники воришки тоже.
11:47:35 26-12-2024
Вернее сказать, это была знакомая крыса.
13:42:42 26-12-2024
а мог бы чего похуже сделать.
15:23:09 26-12-2024
Musik (13:42:42 26-12-2024) а мог бы чего похуже сделать.... так он и сделал, его как человека пригласили в дом, накормили и напоили а он как крыса взломал замок, продал чужие вещи а на вырученные деньги купил себе дозу или алкоголя или вещества.
а то что написал явку с повинной явно желает соскочить или получить меньше положенного.
вроде 39 лет ума нет.