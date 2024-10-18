В Бийске нашли четырех мигрантов, которые не встали на воинский учет

Правоохранители проверили строительные площадки и места скопления иностранцев

18 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

В Бийске состоялся рейд по поиску бывших мигрантов, которые получили гражданство и не встали на воинский учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе СКР по Барнаульскому гарнизону.

Во время рейда правоохранители проверили строительные площадки и места скопления иностранцев.

"Всего было установлено 11 человек, которые получили гражданство РФ, четверо из них не встали на воинский учет. Эти лица были направлены в военный комиссариат по месту регистрации", – рассказали в ведомстве.

Как отметили в отделе, всего с ноября 2023 года в крае на воинский учет поставили свыше 250 экс-мигрантов. Часть из них уже призвали на военную службу в рамках весенней кампании, чуть менее 50 человек заключили контракт.