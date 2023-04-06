В Бийске нашли подрядчиков для благоустройства сквера и зеленой зоны
В общей сложности на работы потратят почти 30 млн рублей
06 апреля 2023, 17:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Власти Бийска определили подрядчиков на благоустройство сразу двух городских территорий: сквера "Ленинградский" и зелёной зоны в микрорайоне АБ. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр Бийска Виктор Щигрев.
На первый проект по нацпроекту "Жильё и городская среда" направят порядка 16,7 млн рублей. На второй – 12,9 млн рублей. Работы выполнят "СУ-36" и "БийскДорСтрой".
"Планируется провести комплекс благоустроительных работ на обеих территориях, чтобы сделать их комфортными для отдыха и досуга горожан", – отметил Щигрев.
Работы должны начаться не позднее 15 мая и завершиться к концу августа.
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