В Бийске нашли подрядчиков для благоустройства сквера и зеленой зоны

В общей сложности на работы потратят почти 30 млн рублей

06 апреля 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Бийска определили подрядчиков на благоустройство сразу двух городских территорий: сквера "Ленинградский" и зелёной зоны в микрорайоне АБ. Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр Бийска Виктор Щигрев.

На первый проект по нацпроекту "Жильё и городская среда" направят порядка 16,7 млн рублей. На второй – 12,9 млн рублей. Работы выполнят "СУ-36" и "БийскДорСтрой".

"Планируется провести комплекс благоустроительных работ на обеих территориях, чтобы сделать их комфортными для отдыха и досуга горожан", – отметил Щигрев.

Работы должны начаться не позднее 15 мая и завершиться к концу августа.