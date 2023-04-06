В Бийске потратят 3 млн рублей на небольшой ремонт в здании мэрии

Власти города хотят привести в порядок 13 кабинетов и коридор пятого этажа, где расположен большой зал

06 апреля 2023, 15:27, ИА Амител

Администрация Бийска / Фото: biysk-ok.ru

В Бийске ищут подрядчика, который займётся небольшим ремонтом в здании администрации. Как сообщает "Бийский рабочий", власти хотят привести в порядок 13 кабинетов и коридор пятого этажа, где расположен большой зал.

Исполнителя также просят согласовать цветовую гамму помещений и не мусорить во время работ. Судя по всему, ремонт не будет масштабным, поскольку в заказе он обозначен как "отделочно-декоративный".

Суммарно мэрия собирается потратить на ремонт 3 млн рублей. На исполнение заказа у компании, которая выиграет тендер, будет три месяца.