В Бийске не будет новогоднего салюта

В администрации сочли его проведение некорректным и несвоевременным

13 декабря 2024, 12:35, ИА Амител

Салют / Фото: amic.ru

В Бийске отказались запускать салют в новогоднюю ночь. Администрация города заявила, что в период проведения специальной военной операции это некорректно и несвоевременно, сообщает "Бийский рабочий".

"Подобное решение принято и другими муниципалитетами. На протяжении последних лет города отказываются от запуска традиционных ранее салютов к крупным праздникам, таким как Новый год или День Победы", – пишет издание.

Однако в "БР" отметили, что без салютов город наверняка не останется: своими силами устраивают фейерверки как рядовые горожане, так и кафе и рестораны, где празднуют Новый год.