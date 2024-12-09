Режим тишины. Будет ли в Барнауле новогодний салют в 2024 году?
Крупных салютов не проводилось в краевой столице более полутора лет
09 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
До Нового года осталось меньше месяца. Уже известно, что в Барнауле появятся новогодние городки, катки и елки. Однако до сих пор оставалось в тайне, проведут ли в краевой столице новогодний салют. Amic.ru рассказывает, что известно об этом на данный момент.
Будет ли новогодний салют в Барнауле?
Похоже, что нет. Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин на совещании в мэрии сказал, что новогоднего салюта в Барнауле не будет "в рамках открытия снежного городка". Вероятно, это значит, что фейерверка на площади Сахарова ждать в этом году вообще не стоит.
Почему салют отменили?
Неизвестно. Причины на совещании не сообщили. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов не проводить новогодние фейерверки за бюджетный счет, а сэкономленные средства направить на выплаты военным и их семьям.
А салют вообще планировался?
Вроде бы да. По крайней мере, тендер на его проведение в очередной раз был разыгран. Итоги лота подвели 26 ноября, нашелся подрядчик, пожелавший провести салют за 300 тысяч рублей. Судя по закупке, фейерверк должен был длиться не менее четырех минут, его планировалось сделать "композиционным, динамичным и развивающимся по нарастающей к финалу с увеличением интенсивности выстрелов". Исполнитель обещал обеспечить синхронизацию отстрела зарядов фейерверка с музыкальным сопровождением.
Салюты в районах тоже отменены?
Пока неизвестно, этой информации не появлялось. Однако обычно вслед за отменой главного салюта остальные фейерверки власти также решали не проводить.
В каких-то еще городах салюты отменяли?
Да, новогодние салюты отменили в ряде российских регионов. Так поступили в Перми, Курске, Удмуртии, в Брянской и Саратовской областях и в других городах и субъектах России.
Когда в Барнауле в последний раз был салют?
В последний раз в Барнауле состоялся крупный фейерверк на День города в сентябре 2023 года. Таким образом, в 2024 году салютов не было вообще. После того салюта отменялись фейерверки на Новый год, на Первомай, на 9 Мая, на День России и на День города. Причинами были либо угрозы общественной безопасности, либо идущая СВО. В последний раз, в сентябре 2024 года, салют отменили из-за СВО и ситуации в Курской области. При этом все фейерверки отменялись уже после розыгрыша аукциона на определение подрядчика.
Когда в Барнауле может пройти салют?
Следующий салют может состояться в Барнауле только на Первомай-2025.
Как отпразднуют Новый год в Барнауле?
Главной локацией для празднования Нового года в 2024 году станет площадь Сахарова. Движение там перекрыли с 9 декабря 2024 года по 19 января 2025 года. Также большой зимний городок построят на улице Мало-Тобольской. Городки появятся и во всех районах Барнаула. Везде будут елки, светодиодные фигурки и многое другое. Также весь город по-новогоднему украсят.
19:37:20 09-12-2024
Достали уже с этим салютом , будет не будет, делов-то 😡
19:46:25 09-12-2024
Не вводите людей в заблуждение. Очень мощный салют был по случаю завершения театрального фестиваля где-то в августе. Совести хватило ведь...
22:13:36 09-12-2024
Неужели Вас заботит салют, когда гибнут сыны России
13:43:29 12-12-2024
Гость (22:13:36 09-12-2024) Неужели Вас заботит салют, когда гибнут сыны России ... страшно, но да. это волнует существ, называющих себя людьми, судя по минусам.
22:47:22 09-12-2024
Ну что сказать, денег наверное маловато выделили, по своим мало а тут ещё салют какой-то, последние несколько лет, вообще городки, один позор, ни горок и ничего вообщ , лабиринт, это гав-о в прошлом году ну и салют то и не нужен, т. к. Ли бы как бы, отчитаться, позор, вообще как подачка городу из старья
06:40:06 10-12-2024
новый год без салюта вы чё? даже в войну был
07:36:58 10-12-2024
123 (06:40:06 10-12-2024) новый год без салюта вы чё? даже в войну был... В какую войну был? По поводу чего? В советское время никогда не устраивали салют по поводу открытия ёлки. 30 декабря была сдача снежного городка и праздничный концерт самодеятельных творческих коллективов.
13:44:20 12-12-2024
123 (06:40:06 10-12-2024) новый год без салюта вы чё? даже в войну был... в какую войну, болезный?
07:09:59 10-12-2024
салют должен быть в день Великой победы в обязательном порядке, ибо нефиг забывать подвиг дедов!
08:16:55 10-12-2024
Нечего деньги пулять в небо!! Лучше отдать на лечение детей и раненых на СВО Да проконтролировать , чтоб по карманам не рассовали
08:32:04 10-12-2024
какие же воины РВСН вырастут из детей не видевших и не запускавших в ясельном возрасте салюты?
10:24:06 10-12-2024
Кому сильно нужен салют, могут съездить в Белгород. Там точно будет.
12:12:46 10-12-2024
Зато Москва уже давно гуляет. Вся в иллюминации и елках, катках и городках. У нас что разные страны?
12:27:51 10-12-2024
гость (12:12:46 10-12-2024) Зато Москва уже давно гуляет. Вся в иллюминации и елках, кат... И салют каждый день? Так то Собянин тоже салют отменил. Ну а катков, иллюминации и прочего и в Барнауле хватает.
12:30:18 10-12-2024
гость (12:12:46 10-12-2024) Зато Москва уже давно гуляет. Вся в иллюминации и елках, кат... Также РИА Новости сообщает, что в этом году салюта не будет в Москве. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
12:51:00 10-12-2024
Гость (12:30:18 10-12-2024) Также РИА Новости сообщает, что в этом году салюта не будет ... Да да)))
14:19:26 10-12-2024
гость (12:12:46 10-12-2024) Зато Москва уже давно гуляет. Вся в иллюминации и елках, кат... Иллюминации и салюты не одно и то же!!!! До НГ пара недель,а у нас на прошлой неделе по четной стороне ул Юрина во дворе салютовали около 12 ночи.. ,не хотите претензии им высказать? Правильно ,что отменили салюты. Надо ещё учитывать состояние вернувшихся с фронта ребят,они ещё долго будут вздрагивать от салютов.. Очень хочется пожелать им скорейшего восстановления!
13:20:38 12-12-2024
да сколько уже можно на помощь этим семьям. А другим что не нужно ? Там сумма небольшая, зато был бы праздник для жителей. популизм чистой воды
13:47:47 12-12-2024
гость (13:20:38 12-12-2024) да сколько уже можно на помощь этим семьям. А другим что не ... а вы без салюта праздновать не умеете?
а этим, как вы говорите, семьям, сколько нужно и даже больше, потому как именно члены этих семей защищают вашу, и салюты над ними совсем другие.