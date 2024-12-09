Крупных салютов не проводилось в краевой столице более полутора лет

09 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Новогодний салют в Барнауле/ Фото: amic.ru

До Нового года осталось меньше месяца. Уже известно, что в Барнауле появятся новогодние городки, катки и елки. Однако до сих пор оставалось в тайне, проведут ли в краевой столице новогодний салют. Amic.ru рассказывает, что известно об этом на данный момент.

Будет ли новогодний салют в Барнауле?

Похоже, что нет. Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин на совещании в мэрии сказал, что новогоднего салюта в Барнауле не будет "в рамках открытия снежного городка". Вероятно, это значит, что фейерверка на площади Сахарова ждать в этом году вообще не стоит.

Почему салют отменили?

Неизвестно. Причины на совещании не сообщили. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов не проводить новогодние фейерверки за бюджетный счет, а сэкономленные средства направить на выплаты военным и их семьям.

А салют вообще планировался?

Вроде бы да. По крайней мере, тендер на его проведение в очередной раз был разыгран. Итоги лота подвели 26 ноября, нашелся подрядчик, пожелавший провести салют за 300 тысяч рублей. Судя по закупке, фейерверк должен был длиться не менее четырех минут, его планировалось сделать "композиционным, динамичным и развивающимся по нарастающей к финалу с увеличением интенсивности выстрелов". Исполнитель обещал обеспечить синхронизацию отстрела зарядов фейерверка с музыкальным сопровождением.

Салюты в районах тоже отменены?

Пока неизвестно, этой информации не появлялось. Однако обычно вслед за отменой главного салюта остальные фейерверки власти также решали не проводить.

В каких-то еще городах салюты отменяли?

Да, новогодние салюты отменили в ряде российских регионов. Так поступили в Перми, Курске, Удмуртии, в Брянской и Саратовской областях и в других городах и субъектах России.

Когда в Барнауле в последний раз был салют?

В последний раз в Барнауле состоялся крупный фейерверк на День города в сентябре 2023 года. Таким образом, в 2024 году салютов не было вообще. После того салюта отменялись фейерверки на Новый год, на Первомай, на 9 Мая, на День России и на День города. Причинами были либо угрозы общественной безопасности, либо идущая СВО. В последний раз, в сентябре 2024 года, салют отменили из-за СВО и ситуации в Курской области. При этом все фейерверки отменялись уже после розыгрыша аукциона на определение подрядчика.

Когда в Барнауле может пройти салют?

Следующий салют может состояться в Барнауле только на Первомай-2025.

Как отпразднуют Новый год в Барнауле?

Главной локацией для празднования Нового года в 2024 году станет площадь Сахарова. Движение там перекрыли с 9 декабря 2024 года по 19 января 2025 года. Также большой зимний городок построят на улице Мало-Тобольской. Городки появятся и во всех районах Барнаула. Везде будут елки, светодиодные фигурки и многое другое. Также весь город по-новогоднему украсят.