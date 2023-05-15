В Бийске неизвестный стреляет бездомным собакам прямо в сердце
Местные жители поддержали отстрел бродячих животных
15 мая 2023, 11:01, ИА Амител
В Бийске неизвестный отстреливает бродячих собак, сообщает "Бийское телевидение". Зоозащитники возмущены жестоким обращением с животными, они уверены, что в городе появился догхантер.
"Шла покормить собак и обнаружила труп. Целился прямо в сердце", – говорится в сюжете.
В комментариях к видео поддержали отстрел бездомных собак, поскольку они "уже стаями по городу ходят, выйти на улицу страшно".
"Активисты если хотят защитить животных, пусть забирают их домой или в питомник", – отметил местный житель.
11:04:46 15-05-2023
Серый пёс это волкособ? Таких в мультике про маугли видел.
11:15:04 15-05-2023
Дак это работает снайпер - это совсем не жестокое обращение, а гуманное.
13:35:11 15-05-2023
Гость (11:15:04 15-05-2023) Дак это работает снайпер - это совсем не жестокое обращение... Так вот именно. Человек старается, чтобы смерть была быстрой, а животное не мучилось.
11:21:03 15-05-2023
извеньгались активисты
11:25:02 15-05-2023
Пристрелил гуманно, шарик не мучался. Но надо было утилизировать, хотя бы в пакет и на мусорку раз мыловаренного завода нет.
11:25:46 15-05-2023
Местные жители поддержали отстрел бродячих животных, только злобной зоошизе все неймется.
11:39:56 15-05-2023
Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак. Вот из-за таких ходящих потом другие прохожие и страдают. Бродячих собак на улицах быть не должно.
11:56:47 15-05-2023
3 недели решали вопрос???? прямо "медвежий угол", а не наукоград!
12:21:22 15-05-2023
Зоошизы только и могут что возмущаться, где хоть один питомник построенный за их счёт.
12:36:28 15-05-2023
Гость (12:21:22 15-05-2023) Зоошизы только и могут что возмущаться, где хоть один питомн... Такие как вы будут собак выкидывать, а кто то должен подобрать, нокормить, содержать... Ничего не путаете?!
12:57:15 15-05-2023
Гость (12:36:28 15-05-2023) Такие как вы будут собак выкидывать, а кто то должен подобра... кто их выкидывает? Вы окрас и размеры пса на видео видели? Это стайный крепыш! В каждом городе такие из кустов глазеют, у них всё по законам стай, а в лесах они в лисьи норы заходят.
13:38:02 15-05-2023
Гость (12:36:28 15-05-2023) Такие как вы будут собак выкидывать, а кто то должен подобра... Я НИ ОДНОЙ собаки на улицу не выкинула! Вы по себе других не судите!
13:52:07 15-05-2023
Гость (13:38:02 15-05-2023) Я НИ ОДНОЙ собаки на улицу не выкинула! Вы по себе других не... Ну и что ты минусешь? Осуждаешь, что я собак на улицу не выкидываю? Вот точно зоошиза...
14:41:40 15-05-2023
Гость (12:21:22 15-05-2023) Зоошизы только и могут что возмущаться, где хоть один питомн... А за чей счет волонтеры работают по-вашему? За ваш что ли?
12:38:19 15-05-2023
Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак---- ну каждый по делам своим и получит в итоге. Интересно бы было судьбу этого т.н. стрелка и его потомства узнать.
12:54:42 15-05-2023
Гость (12:38:19 15-05-2023) ну... Такая большая, а в сказки верите...
12:50:43 15-05-2023
Гость (12:38:19 15-05-2023) Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак---- ну... Зоошиза, ты всерьез думаешь л "бумеранге"? Так он как раз вот таких кормителей и настигнет. Мне 63, на пенсии уже 18 лет, шарикоф отстрелял не мало. Трое детей, пока двое внуков, родители живы и у меня и у жены, моим уже за 80, не болеют. Абсолютно здоров (летчики - генофонд страны :) ), как и жена и дети и внуки. Регулярно охоты-рыбалки. Свой коттедж, свежий прадик, свои дома у всех детей, кроме сына- маловат 16 лет ему. Как у тебя? На корм то волкособам хватает? БГГ.
13:24:47 15-05-2023
Гость (12:50:43 15-05-2023) Зоошиза, ты всерьез думаешь л "бумеранге"? Так он как раз во... Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да и самолюбование тоже так себе, не особо достоинство..
13:40:08 15-05-2023
Гость (13:24:47 15-05-2023) Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да... Язычок свой прикусите. Как ворона тут каркает.
13:44:34 15-05-2023
Гость (13:24:47 15-05-2023) Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да... прилетит скорее тебе, за прикорм волкособов. Охотник прав. Ты же про детей укушенных не думаешь.
13:48:00 15-05-2023
Гость (13:44:34 15-05-2023) прилетит скорее тебе, за прикорм волкособов. Охотник прав. Т... Этим зоошзам дуиать нечем, все мозги набекрень на почве собачек.
16:53:09 15-05-2023
Гость (13:48:00 15-05-2023) Этим зоошзам дуиать нечем, все мозги набекрень на почве соба... ой, великий "мозгодержатель", строчку без ошибок не смог написать..еще других жизни учит..
17:19:58 15-05-2023
Гость (16:53:09 15-05-2023) ой, великий "мозгодержатель", строчку без ошибок не смог нап... Да поумней уж тебя. А что касается опечаток (если у вас мозг еще остался, то вы заметили, что это не ошибки, а опечатки), так не всегда со смартфона получается по нужно буковке попасть.
16:28:58 15-05-2023
Гость (13:44:34 15-05-2023) прилетит скорее тебе, за прикорм волкособов. Охотник прав. Т... Вам точно лечится нужно..
13:52:13 15-05-2023
Гость (13:24:47 15-05-2023) Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да... А ч ем самолюбование? Вряд ли тебе бийский стрелок отпишется, я рассказал о себе. И да, собаки у меня в доме тоже есть, я писал - мопс, хаски и лайка, но по улицам они не шарятся самостоятельно никогда.
15:04:42 15-05-2023
Гость (12:50:43 15-05-2023) Зоошиза, ты всерьез думаешь л "бумеранге"? Так он как раз во... Свои мечты описываешь? БГГ
15:25:48 15-05-2023
Гость (15:04:42 15-05-2023) Свои мечты описываешь? БГГ... Прими за сказку.
12:52:45 15-05-2023
Прямо в сердце, это не жестоко. Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на куски! За детей особенно страшно. Не убьют так покалечат, изуродуют на всю жизнь! Снайпер молодец. Да люди сами виноваты, бросают своих псов, меняя условия и адреса жизни. Не стерилизуют своих собачек, и вот последствия стаи диких собак на улицах города. Без шокера, балончика, или травматика, ходить страшно!
13:35:49 15-05-2023
Когда власти бездействуют, люди вынуждены САМИ разбираться с проблемой!
13:47:34 15-05-2023
Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на куски!---- где и кого они порвали на куски?) в отличие от человечиков... те и фарш из тебя накрутить могут) да вы тут собрались не злые, а больные совсем, оказывается)
13:53:18 15-05-2023
Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... Вы как будто из леса вчера только вышли и не в курсе, что происходит.
13:55:49 15-05-2023
Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... Вчера только статья была о покусанной за глазницу 4-х летней девочке. В том же Бийске.
14:08:30 15-05-2023
Гость (13:55:49 15-05-2023) Вчера только статья была о покусанной за глазницу 4-х летней... Да, лицо и глаз повреждены. Если все даже и заживет, то шрам на лице будет на всю жизнь, у девочки. И какой зоошизе сказать спасибо ей надо будет за это, которая также ходила и кормила этих псин ?
16:48:10 15-05-2023
Гость (13:55:49 15-05-2023) Вчера только статья была о покусанной за глазницу 4-х летней... Вы сами понимаете что вы написали? Это как вообще возможно? СМИ заголовок конечно постарались написать.. но разумный то человек должен фильтровать? как можно укусить за глазницу? Вы не знаете людей и так их обсираете.. только за то что они против насилия.. причем ни кто из них не написал, что собаку якобы укусившую девочку нужно пощадить.. но вы прям не хуже бешеных собак накинулись.. вам то видно можно..вас то некому взять и отстрелить..без суда и следствия, просто потому что кто то так решил. Жду шквал оскорблений..вы на большее видимо не способны!
17:22:14 15-05-2023
Гость (16:48:10 15-05-2023) Вы сами понимаете что вы написали? Это как вообще возможно? ... Вы маленько мозг свой маленький напрягите и представьте ребенка 4 лет и крупную собаку. Пасть собаки как раз на уровне головы ребенка может быть. К тому же собаки могут ставить передние лапы на человека, и таким образом их пасть оказывается еще выше.
09:44:54 16-05-2023
Гость (17:22:14 15-05-2023) Вы маленько мозг свой маленький напрягите и представьте ребе... Вы знаете доже не хочется объяснять. Вы знаете что такое глазница? как собака может ее укусить? просто уже как глухой телефон! Один написал, другой не понял, преувеличил и пустил дальше.. не понятно только для чего?
17:23:12 15-05-2023
Гость (16:48:10 15-05-2023) Вы сами понимаете что вы написали? Это как вообще возможно? ... А вы на что способны? Еще скажите сейчас, что девочка сама виновата, что ей собака глазницу повредила.
09:56:38 16-05-2023
Гость (17:23:12 15-05-2023) А вы на что способны? Еще скажите сейчас, что девочка сама в... Нет не скажу.. Я не знаю всей ситуации .. Но за глазницу укусить это из области фантастики.. Задеть при укусе глаз возможно.. Очень хочу чтоб эта история с девочкой была не столь серьезна, здоровья ей! А вам мозгов, чтоб не грести все в одну кучу!
14:06:40 15-05-2023
Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... Девочку 4-х летнюю за лицо искусали на днях, писали об этом... Чуть глаза не лишилась. Что чувствуют её родители??? вы просто представьте этот ужас. Они могли ребёнка своего вообще потерять. А девочка сама? В данном случае, хорошо, что маленькая. Детская психика очень гибкая, возможно, когда нибудь она избавится от этого страха. Но не факт. Взрослым людям, даже с помощью психологов, почти невозможно избавиться от страха после нападения собак - это навсегда. Это огромная проблема Конечно, жестоко убивать собак. Но детей-то разве можно отдавать им на растерзание?
14:22:15 15-05-2023
Гость (14:06:40 15-05-2023) Девочку 4-х летнюю за лицо искусали на днях, писали об этом.... Мою дочь в три года собака укусила на детской площадке. Страх перед собаками до сих пор! А уже больше 10 лет прошло. Подругу в детстве собака кусала, она даже взрослая как видела собаку, пыталась обойти ее за несколько метров. С подобными фобиями сложно справиться.
14:24:37 15-05-2023
Гость (14:06:40 15-05-2023) Девочку 4-х летнюю за лицо искусали на днях, писали об этом.... Всегда удивляло, почему тех же крыс убивать не жестоко, а собак жестоко? Ни одна зоошиза по поводу крыс не возмущается, что их уничтожают в городе. А крысы по развитию, уровню интеллекта и социальному устройству ни в чем не уступают собакам.
18:10:01 15-05-2023
Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... 16 апреля в Оренбурге погиб девятилетний мальчик. Как сообщили в СУ СК по региону, ребёнок стал жертвой стаи бездомных собак, псы напали на школьника возле гаражных кооперативов. В Якутске трагедия случилась незадолго до новогодней ночи в конце 2021-го года. 29 декабря Сардана Слепцова – автор и соавтор 134 научных работ, много лет проработавшая в главном вузе республики, шла в районе ипподрома На якутянку набросилась стая собак, отбиться от агрессивных псов 53-летняя женщина не смогла. Она погибла на месте. Трагический случай в Домне - посёлке под Читой - 7-летняя девочка, которая возвращалась домой из музыкальной школы. Первоклашка была единственным ребёнком в семье учительницы и лётчика. собаки, которые напали на девочку, были домашними.Девочка погибла.. Дальше продолжить?
14:06:12 15-05-2023
Хе-хе, зоошиза икру заметала :-) Все больные вокруг, она одна светоч счастья в нашем темном мире :-)
14:08:36 15-05-2023
Гость (11:39:56 15-05-2023) Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак. Вот и... Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездомные? ". Отвечаю, такие как ты и тебе подобные их выгоняют на улицу, а потом вопят об увеличении стай.
14:15:10 15-05-2023
Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Да уж. Собаки вполне размножаются самостоятельно, без всяких гонок. Зоошиза кормящая их увеличивает их возможность выжить и размножиться. Не говоря о том, что собаки агрессивно охраняют свой корм и место кормежки.
14:20:51 15-05-2023
Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Расскажи о стаях шарпеев, мопсов, овчарок и остальных. А также пару доказательств когда откровенных волкособов в квартирах граждане держат.
14:21:17 15-05-2023
Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Ни одной брошенной породистой собаки на улице за свои 40 лет невидела!!!
15:11:06 15-05-2023
Гость (14:21:17 15-05-2023) Ни одной брошенной породистой собаки на улице за свои 40 лет... И по каким же улицам ты ходишь? После моды на хаски, их не одна по улицам бегает, да и других тоже достаточно. Лично видела НО, таксу и пуделя. Или кроме йорков и мопсов не знаешь пород?
16:33:31 15-05-2023
Гость (14:21:17 15-05-2023) Ни одной брошенной породистой собаки на улице за свои 40 лет... Дома держат не только породистых..
14:23:37 15-05-2023
Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... завтра вечером пойду прогуляюсь по пустырям, надо песелей поотлавливать И благостно что таких как я - много. Всем песелям дорога в рай. Через отстрел или откорм. Пусть там на радугах резвятся .
14:26:21 15-05-2023
Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Задал. И вот такой ответ получился - они берутся от размножения диких волкособов путем их спаривания во время волкособьих свадьб. . Тех шавок которых выкинули - их разрывают те же волкособы в течение пары месяцев.
15:03:44 15-05-2023
они берутся от размножения диких волкособов путем их спаривания ---- а дикие волкособы с неба к тебе прилетают, чтоб тебя пугать. Ты с той дамочкой, которая 40 лет уже вокруг себя ничего не видит, не догадываетесь, во что превращаются домашние собаки после нескольких месяцев жизни на улице, зимой особенно?.. да куда вам это понять, вы ж люди) в коттеджах с прадиком))) короче, каждому - по делам его. И точка.
15:18:12 15-05-2023
Гость (15:03:44 15-05-2023) они берутся от размножения диких волкособов путем их спарива... Ну наконец то! Одумалась? В русском языке даже такая поговорка испокон века существует: "Собаке- собачья смерть!" И да, расскажи как мопсы превращаются в волкособов, особенно зимой.
22:26:45 15-05-2023
Гость (15:03:44 15-05-2023) они берутся от размножения диких волкособов путем их спарива... Ага и шпиц размером с варежку превращается в шавло с пастью в которую ранешний шпиц помещается целиком -) не выживают домашние на улице. Только те которые там родились, и только из крупных пород сбежавших с самовыгула. Лайка овчарка алабай волкособ итд Если их эти породы посмешать то получатся те самые милые бродячие песеля которых тут все и называют волкособой. И правильно называют потому что по повадкам это дикий зверь причем не боящийся людей. Опасный и злой, разрази меня гром, не бывает добрых бродячих собак. Это звери. Страшные опасные звери. Если у него в бошке переклинит с ним не договоришься, ему не объяснишь, тем более когда их несколько. И такой песель не должен находиться живым в черте города - он опасен. Он должен быть отстрелен, или пойман а затем уничтожен любым безопасным для человека способом .
09:50:25 16-05-2023
Гость (17:19:58 15-05-2023) Да поумней уж тебя. А что касается опечаток (если у вас мозг... Так надо не только проверять написанное (там есть возможность править текст- это подсказка от тупой - умному ), но еще это желательно через мозг пропускать.. деграданты..
15:34:05 15-05-2023
Гость (15:03:44 15-05-2023) они берутся от размножения диких волкособов путем их спарива... Вот-вот. Тебе по делам твоим и будет. Как-нибудь тебя же и цапнет бездомная собака, и правильно.
16:50:09 15-05-2023
Кто нибудь бы в Барнауле занялся отстрелом стай, на Шумакова-Взлетной у заправки стая живет в 7 особей, ОГРОМНЫЕЕЕЕ волкодавы! На травке вчера грелись. Ужас!!! Страшно за детей.
19:20:28 15-05-2023
В русском языке даже такая поговорка испокон века существует: "Собаке- собачья смерть!"----- правда, применяют ее тоже испокон века) не к собакам, а в отношении особо одаренных человеческих особей)) а еще есть поговорка"собака - друг человека!" Ну если это человек, конечно)
20:06:40 15-05-2023
Гость (19:20:28 15-05-2023) В русском языке даже такая поговорка испокон века существует... Не надо путать собак, которые друзья человека с бездомными волкособами.
09:37:21 16-05-2023
Гость (19:20:28 15-05-2023) В русском языке даже такая поговорка испокон века существует... Поддерживаю!
19:50:26 15-05-2023
Стрелять в городе, вы совсем идиоты? Значит покусанными они боятся быть, а подстрелянными нет?АУ, власть! видимо зашвелитесь тогда, когда стрелки покалечат людей. Дай бог именно тех, кто тут за отстрел.
21:07:37 15-05-2023
Гость (19:50:26 15-05-2023) Стрелять в городе, вы совсем идиоты? Значит покусанными они ... Зачем стрелять то? Есть другие способы утилизации.
19:54:40 15-05-2023
расскажи как мопсы превращаются в волкособов------ не, эт ты расскажи детям своим))) волкособы и волэнды это породы от скрещивания собаки и волка! так что, волкособы по городу бегают исключительно в ваших больных головах))) как и волкодавы))) волков видеть повсюду начнете - пишите амику)
10:04:57 16-05-2023
расскажи как мопсы превращаются в волкособов------ не, эт ты расскажи детям своим))) волкособы и волэнды это породы от скрещивания собаки и волка! так что, волкособы по городу бегают исключительно в ваших больных головах))) как и волкодавы))) волков видеть повсюду начнете - пишите амику) Да они их уже видят, зайди в любую статью о собаках везде о них пишут, о зоошизах и т.д Стивен Спилберг отдыхает.. помешались, как зомби талдонят одно и то же..