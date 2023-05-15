В Бийске неизвестный стреляет бездомным собакам прямо в сердце

Местные жители поддержали отстрел бродячих животных

15 мая 2023, 11:01, ИА Амител

В Бийске неизвестный отстреливает бродячих собак, сообщает "Бийское телевидение". Зоозащитники возмущены жестоким обращением с животными, они уверены, что в городе появился догхантер.

"Шла покормить собак и обнаружила труп. Целился прямо в сердце", – говорится в сюжете.

В комментариях к видео поддержали отстрел бездомных собак, поскольку они "уже стаями по городу ходят, выйти на улицу страшно".