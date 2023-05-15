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В Бийске неизвестный стреляет бездомным собакам прямо в сердце

Местные жители поддержали отстрел бродячих животных

15 мая 2023, 11:01, ИА Амител

В Бийске неизвестный отстреливает бродячих собак, сообщает "Бийское телевидение". Зоозащитники возмущены жестоким обращением с животными, они уверены, что в городе появился догхантер.

"Шла покормить собак и обнаружила труп. Целился прямо в сердце", – говорится в сюжете.

В комментариях к видео поддержали отстрел бездомных собак, поскольку они "уже стаями по городу ходят, выйти на улицу страшно".

"Активисты если хотят защитить животных, пусть забирают их домой или в питомник", – отметил местный житель.

Бийск Собаки

Комментарии 64

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Гость

11:04:46 15-05-2023

Серый пёс это волкособ? Таких в мультике про маугли видел.

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Гость

11:15:04 15-05-2023

Дак это работает снайпер - это совсем не жестокое обращение, а гуманное.

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Гость

13:35:11 15-05-2023

Гость (11:15:04 15-05-2023) Дак это работает снайпер - это совсем не жестокое обращение... Так вот именно. Человек старается, чтобы смерть была быстрой, а животное не мучилось.

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Гость

11:21:03 15-05-2023

извеньгались активисты

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Гость

11:25:02 15-05-2023

Пристрелил гуманно, шарик не мучался. Но надо было утилизировать, хотя бы в пакет и на мусорку раз мыловаренного завода нет.

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Гость

11:25:46 15-05-2023

Местные жители поддержали отстрел бродячих животных, только злобной зоошизе все неймется.

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Гость

11:39:56 15-05-2023

Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак. Вот из-за таких ходящих потом другие прохожие и страдают. Бродячих собак на улицах быть не должно.

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Гость

11:56:47 15-05-2023

3 недели решали вопрос???? прямо "медвежий угол", а не наукоград!

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Гость

12:21:22 15-05-2023

Зоошизы только и могут что возмущаться, где хоть один питомник построенный за их счёт.

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Гость

12:36:28 15-05-2023

Гость (12:21:22 15-05-2023) Зоошизы только и могут что возмущаться, где хоть один питомн... Такие как вы будут собак выкидывать, а кто то должен подобрать, нокормить, содержать... Ничего не путаете?!

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Гость

12:57:15 15-05-2023

Гость (12:36:28 15-05-2023) Такие как вы будут собак выкидывать, а кто то должен подобра... кто их выкидывает? Вы окрас и размеры пса на видео видели? Это стайный крепыш! В каждом городе такие из кустов глазеют, у них всё по законам стай, а в лесах они в лисьи норы заходят.

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Гость

13:38:02 15-05-2023

Гость (12:36:28 15-05-2023) Такие как вы будут собак выкидывать, а кто то должен подобра... Я НИ ОДНОЙ собаки на улицу не выкинула! Вы по себе других не судите!

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Гость

13:52:07 15-05-2023

Гость (13:38:02 15-05-2023) Я НИ ОДНОЙ собаки на улицу не выкинула! Вы по себе других не... Ну и что ты минусешь? Осуждаешь, что я собак на улицу не выкидываю? Вот точно зоошиза...

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Гость

14:41:40 15-05-2023

Гость (12:21:22 15-05-2023) Зоошизы только и могут что возмущаться, где хоть один питомн... А за чей счет волонтеры работают по-вашему? За ваш что ли?

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Гость

12:38:19 15-05-2023

Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак---- ну каждый по делам своим и получит в итоге. Интересно бы было судьбу этого т.н. стрелка и его потомства узнать.

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Гость

12:54:42 15-05-2023

Гость (12:38:19 15-05-2023) ну... Такая большая, а в сказки верите...

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Гость

12:50:43 15-05-2023

Гость (12:38:19 15-05-2023) Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак---- ну... Зоошиза, ты всерьез думаешь л "бумеранге"? Так он как раз вот таких кормителей и настигнет. Мне 63, на пенсии уже 18 лет, шарикоф отстрелял не мало. Трое детей, пока двое внуков, родители живы и у меня и у жены, моим уже за 80, не болеют. Абсолютно здоров (летчики - генофонд страны :) ), как и жена и дети и внуки. Регулярно охоты-рыбалки. Свой коттедж, свежий прадик, свои дома у всех детей, кроме сына- маловат 16 лет ему. Как у тебя? На корм то волкособам хватает? БГГ.

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Гость

13:24:47 15-05-2023

Гость (12:50:43 15-05-2023) Зоошиза, ты всерьез думаешь л "бумеранге"? Так он как раз во... Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да и самолюбование тоже так себе, не особо достоинство..

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Гость

13:40:08 15-05-2023

Гость (13:24:47 15-05-2023) Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да... Язычок свой прикусите. Как ворона тут каркает.

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Гость

13:44:34 15-05-2023

Гость (13:24:47 15-05-2023) Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да... прилетит скорее тебе, за прикорм волкособов. Охотник прав. Ты же про детей укушенных не думаешь.

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Гость

13:48:00 15-05-2023

Гость (13:44:34 15-05-2023) прилетит скорее тебе, за прикорм волкособов. Охотник прав. Т... Этим зоошзам дуиать нечем, все мозги набекрень на почве собачек.

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Гость

16:53:09 15-05-2023

Гость (13:48:00 15-05-2023) Этим зоошзам дуиать нечем, все мозги набекрень на почве соба... ой, великий "мозгодержатель", строчку без ошибок не смог написать..еще других жизни учит..

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Гость

17:19:58 15-05-2023

Гость (16:53:09 15-05-2023) ой, великий "мозгодержатель", строчку без ошибок не смог нап... Да поумней уж тебя. А что касается опечаток (если у вас мозг еще остался, то вы заметили, что это не ошибки, а опечатки), так не всегда со смартфона получается по нужно буковке попасть.

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Гость

16:28:58 15-05-2023

Гость (13:44:34 15-05-2023) прилетит скорее тебе, за прикорм волкособов. Охотник прав. Т... Вам точно лечится нужно..

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Гость

13:52:13 15-05-2023

Гость (13:24:47 15-05-2023) Не надо зарекаться, прилетит.. про мыло быстро забудете.. Да... А ч ем самолюбование? Вряд ли тебе бийский стрелок отпишется, я рассказал о себе. И да, собаки у меня в доме тоже есть, я писал - мопс, хаски и лайка, но по улицам они не шарятся самостоятельно никогда.

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Гость

15:04:42 15-05-2023

Гость (12:50:43 15-05-2023) Зоошиза, ты всерьез думаешь л "бумеранге"? Так он как раз во... Свои мечты описываешь? БГГ

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Гость

15:25:48 15-05-2023

Гость (15:04:42 15-05-2023) Свои мечты описываешь? БГГ... Прими за сказку.

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Алекс.

12:52:45 15-05-2023

Прямо в сердце, это не жестоко. Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на куски! За детей особенно страшно. Не убьют так покалечат, изуродуют на всю жизнь! Снайпер молодец. Да люди сами виноваты, бросают своих псов, меняя условия и адреса жизни. Не стерилизуют своих собачек, и вот последствия стаи диких собак на улицах города. Без шокера, балончика, или травматика, ходить страшно!

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Гость

13:35:49 15-05-2023

Когда власти бездействуют, люди вынуждены САМИ разбираться с проблемой!

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Гость

13:47:34 15-05-2023

Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на куски!---- где и кого они порвали на куски?) в отличие от человечиков... те и фарш из тебя накрутить могут) да вы тут собрались не злые, а больные совсем, оказывается)

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Гость

13:53:18 15-05-2023

Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... Вы как будто из леса вчера только вышли и не в курсе, что происходит.

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Гость

13:55:49 15-05-2023

Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... Вчера только статья была о покусанной за глазницу 4-х летней девочке. В том же Бийске.

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Гость

14:08:30 15-05-2023

Гость (13:55:49 15-05-2023) Вчера только статья была о покусанной за глазницу 4-х летней... Да, лицо и глаз повреждены. Если все даже и заживет, то шрам на лице будет на всю жизнь, у девочки. И какой зоошизе сказать спасибо ей надо будет за это, которая также ходила и кормила этих псин ?

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Гость

16:48:10 15-05-2023

Гость (13:55:49 15-05-2023) Вчера только статья была о покусанной за глазницу 4-х летней... Вы сами понимаете что вы написали? Это как вообще возможно? СМИ заголовок конечно постарались написать.. но разумный то человек должен фильтровать? как можно укусить за глазницу? Вы не знаете людей и так их обсираете.. только за то что они против насилия.. причем ни кто из них не написал, что собаку якобы укусившую девочку нужно пощадить.. но вы прям не хуже бешеных собак накинулись.. вам то видно можно..вас то некому взять и отстрелить..без суда и следствия, просто потому что кто то так решил. Жду шквал оскорблений..вы на большее видимо не способны!

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Гость

17:22:14 15-05-2023

Гость (16:48:10 15-05-2023) Вы сами понимаете что вы написали? Это как вообще возможно? ... Вы маленько мозг свой маленький напрягите и представьте ребенка 4 лет и крупную собаку. Пасть собаки как раз на уровне головы ребенка может быть. К тому же собаки могут ставить передние лапы на человека, и таким образом их пасть оказывается еще выше.

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Гость

09:44:54 16-05-2023

Гость (17:22:14 15-05-2023) Вы маленько мозг свой маленький напрягите и представьте ребе... Вы знаете доже не хочется объяснять. Вы знаете что такое глазница? как собака может ее укусить? просто уже как глухой телефон! Один написал, другой не понял, преувеличил и пустил дальше.. не понятно только для чего?

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Гость

17:23:12 15-05-2023

Гость (16:48:10 15-05-2023) Вы сами понимаете что вы написали? Это как вообще возможно? ... А вы на что способны? Еще скажите сейчас, что девочка сама виновата, что ей собака глазницу повредила.

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Гость

09:56:38 16-05-2023

Гость (17:23:12 15-05-2023) А вы на что способны? Еще скажите сейчас, что девочка сама в... Нет не скажу.. Я не знаю всей ситуации .. Но за глазницу укусить это из области фантастики.. Задеть при укусе глаз возможно.. Очень хочу чтоб эта история с девочкой была не столь серьезна, здоровья ей! А вам мозгов, чтоб не грести все в одну кучу!

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Гость

14:06:40 15-05-2023

Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... Девочку 4-х летнюю за лицо искусали на днях, писали об этом... Чуть глаза не лишилась. Что чувствуют её родители??? вы просто представьте этот ужас. Они могли ребёнка своего вообще потерять. А девочка сама? В данном случае, хорошо, что маленькая. Детская психика очень гибкая, возможно, когда нибудь она избавится от этого страха. Но не факт. Взрослым людям, даже с помощью психологов, почти невозможно избавиться от страха после нападения собак - это навсегда. Это огромная проблема Конечно, жестоко убивать собак. Но детей-то разве можно отдавать им на растерзание?

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Гость

14:22:15 15-05-2023

Гость (14:06:40 15-05-2023) Девочку 4-х летнюю за лицо искусали на днях, писали об этом.... Мою дочь в три года собака укусила на детской площадке. Страх перед собаками до сих пор! А уже больше 10 лет прошло. Подругу в детстве собака кусала, она даже взрослая как видела собаку, пыталась обойти ее за несколько метров. С подобными фобиями сложно справиться.

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Гость

14:24:37 15-05-2023

Гость (14:06:40 15-05-2023) Девочку 4-х летнюю за лицо искусали на днях, писали об этом.... Всегда удивляло, почему тех же крыс убивать не жестоко, а собак жестоко? Ни одна зоошиза по поводу крыс не возмущается, что их уничтожают в городе. А крысы по развитию, уровню интеллекта и социальному устройству ни в чем не уступают собакам.

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Гость

18:10:01 15-05-2023

Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... 16 апреля в Оренбурге погиб девятилетний мальчик. Как сообщили в СУ СК по региону, ребёнок стал жертвой стаи бездомных собак, псы напали на школьника возле гаражных кооперативов. В Якутске трагедия случилась незадолго до новогодней ночи в конце 2021-го года. 29 декабря Сардана Слепцова – автор и соавтор 134 научных работ, много лет проработавшая в главном вузе республики, шла в районе ипподрома На якутянку набросилась стая собак, отбиться от агрессивных псов 53-летняя женщина не смогла. Она погибла на месте. Трагический случай в Домне - посёлке под Читой - 7-летняя девочка, которая возвращалась домой из музыкальной школы. Первоклашка была единственным ребёнком в семье учительницы и лётчика. собаки, которые напали на девочку, были домашними.Девочка погибла.. Дальше продолжить?

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Гость

14:06:12 15-05-2023

Хе-хе, зоошиза икру заметала :-) Все больные вокруг, она одна светоч счастья в нашем темном мире :-)

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Гость

14:08:36 15-05-2023

Гость (11:39:56 15-05-2023) Все правильно делает стрелок, шла она покормить собак. Вот и... Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездомные? ". Отвечаю, такие как ты и тебе подобные их выгоняют на улицу, а потом вопят об увеличении стай.

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Гость

14:15:10 15-05-2023

Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Да уж. Собаки вполне размножаются самостоятельно, без всяких гонок. Зоошиза кормящая их увеличивает их возможность выжить и размножиться. Не говоря о том, что собаки агрессивно охраняют свой корм и место кормежки.

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Гость

14:20:51 15-05-2023

Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Расскажи о стаях шарпеев, мопсов, овчарок и остальных. А также пару доказательств когда откровенных волкособов в квартирах граждане держат.

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Гость

14:21:17 15-05-2023

Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Ни одной брошенной породистой собаки на улице за свои 40 лет невидела!!!

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Гость

15:11:06 15-05-2023

Гость (14:21:17 15-05-2023) Ни одной брошенной породистой собаки на улице за свои 40 лет... И по каким же улицам ты ходишь? После моды на хаски, их не одна по улицам бегает, да и других тоже достаточно. Лично видела НО, таксу и пуделя. Или кроме йорков и мопсов не знаешь пород?

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Гость

16:33:31 15-05-2023

Гость (14:21:17 15-05-2023) Ни одной брошенной породистой собаки на улице за свои 40 лет... Дома держат не только породистых..

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Волкособы должны быть отстреле

14:23:37 15-05-2023

Гость (13:47:34 15-05-2023) Жестоко, когда они сбиваясь в стаи, рвут людей живьем на кус... завтра вечером пойду прогуляюсь по пустырям, надо песелей поотлавливать И благостно что таких как я - много. Всем песелям дорога в рай. Через отстрел или откорм. Пусть там на радугах резвятся .

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Волкособы должны быть отстреле

14:26:21 15-05-2023

Гость (14:08:36 15-05-2023) Задай себе вопрос, несмысленыш: “Откуда берутся собаки бездо... Задал. И вот такой ответ получился - они берутся от размножения диких волкособов путем их спаривания во время волкособьих свадьб. . Тех шавок которых выкинули - их разрывают те же волкособы в течение пары месяцев.

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Гость

15:03:44 15-05-2023

они берутся от размножения диких волкособов путем их спаривания ---- а дикие волкособы с неба к тебе прилетают, чтоб тебя пугать. Ты с той дамочкой, которая 40 лет уже вокруг себя ничего не видит, не догадываетесь, во что превращаются домашние собаки после нескольких месяцев жизни на улице, зимой особенно?.. да куда вам это понять, вы ж люди) в коттеджах с прадиком))) короче, каждому - по делам его. И точка.

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Гость

15:18:12 15-05-2023

Гость (15:03:44 15-05-2023) они берутся от размножения диких волкособов путем их спарива... Ну наконец то! Одумалась? В русском языке даже такая поговорка испокон века существует: "Собаке- собачья смерть!" И да, расскажи как мопсы превращаются в волкособов, особенно зимой.

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Волкособы должны быть отстреле

22:26:45 15-05-2023

Гость (15:03:44 15-05-2023) они берутся от размножения диких волкособов путем их спарива... Ага и шпиц размером с варежку превращается в шавло с пастью в которую ранешний шпиц помещается целиком -) не выживают домашние на улице. Только те которые там родились, и только из крупных пород сбежавших с самовыгула. Лайка овчарка алабай волкособ итд Если их эти породы посмешать то получатся те самые милые бродячие песеля которых тут все и называют волкособой. И правильно называют потому что по повадкам это дикий зверь причем не боящийся людей. Опасный и злой, разрази меня гром, не бывает добрых бродячих собак. Это звери. Страшные опасные звери. Если у него в бошке переклинит с ним не договоришься, ему не объяснишь, тем более когда их несколько. И такой песель не должен находиться живым в черте города - он опасен. Он должен быть отстрелен, или пойман а затем уничтожен любым безопасным для человека способом .

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Гость

09:50:25 16-05-2023

Гость (17:19:58 15-05-2023) Да поумней уж тебя. А что касается опечаток (если у вас мозг... Так надо не только проверять написанное (там есть возможность править текст- это подсказка от тупой - умному ), но еще это желательно через мозг пропускать.. деграданты..

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Гость

15:34:05 15-05-2023

Гость (15:03:44 15-05-2023) они берутся от размножения диких волкособов путем их спарива... Вот-вот. Тебе по делам твоим и будет. Как-нибудь тебя же и цапнет бездомная собака, и правильно.

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Гость

16:50:09 15-05-2023

Кто нибудь бы в Барнауле занялся отстрелом стай, на Шумакова-Взлетной у заправки стая живет в 7 особей, ОГРОМНЫЕЕЕЕ волкодавы! На травке вчера грелись. Ужас!!! Страшно за детей.

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Гость

19:20:28 15-05-2023

В русском языке даже такая поговорка испокон века существует: "Собаке- собачья смерть!"----- правда, применяют ее тоже испокон века) не к собакам, а в отношении особо одаренных человеческих особей)) а еще есть поговорка"собака - друг человека!" Ну если это человек, конечно)

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Гость

20:06:40 15-05-2023

Гость (19:20:28 15-05-2023) В русском языке даже такая поговорка испокон века существует... Не надо путать собак, которые друзья человека с бездомными волкособами.

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Гость

09:37:21 16-05-2023

Гость (19:20:28 15-05-2023) В русском языке даже такая поговорка испокон века существует... Поддерживаю!

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Гость

19:50:26 15-05-2023

Стрелять в городе, вы совсем идиоты? Значит покусанными они боятся быть, а подстрелянными нет?АУ, власть! видимо зашвелитесь тогда, когда стрелки покалечат людей. Дай бог именно тех, кто тут за отстрел.

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Гость

21:07:37 15-05-2023

Гость (19:50:26 15-05-2023) Стрелять в городе, вы совсем идиоты? Значит покусанными они ... Зачем стрелять то? Есть другие способы утилизации.

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Гость

19:54:40 15-05-2023

расскажи как мопсы превращаются в волкособов------ не, эт ты расскажи детям своим))) волкособы и волэнды это породы от скрещивания собаки и волка! так что, волкособы по городу бегают исключительно в ваших больных головах))) как и волкодавы))) волков видеть повсюду начнете - пишите амику)

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Гость

10:04:57 16-05-2023

расскажи как мопсы превращаются в волкособов------ не, эт ты расскажи детям своим))) волкособы и волэнды это породы от скрещивания собаки и волка! так что, волкособы по городу бегают исключительно в ваших больных головах))) как и волкодавы))) волков видеть повсюду начнете - пишите амику) Да они их уже видят, зайди в любую статью о собаках везде о них пишут, о зоошизах и т.д Стивен Спилберг отдыхает.. помешались, как зомби талдонят одно и то же..

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