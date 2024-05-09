В Бийске "немного модернизировали" стелу на въезде в город

Теперь герб города будет подсвечиваться

09 мая 2024, 17:15, ИА Амител

Стела на въезде в Бийск / Telegram-канал Виктора Щигрева

На въезде в Бийск обновили стелу. Об этом рассказал глава города Виктор Щигрев в Telegram-канале.

"Сегодня завершили небольшую модернизацию стелы "Бийск", – написал он и добавил фотографии.Согласно фотографии, теперь герб города на стеле подсвечивается. Кроме того, рабочие освежили краску на монументе.

Жители города положительно оценили изменения. Некоторые из них предложили дополнительно засветить буквы по контуру и облагородить площадку.

"Еще если хватит выделенных средств, реализуйте верхнюю нишу. И картина будет выглядеть полностью завершенной", – добавил один из читателей.